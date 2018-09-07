Льготы ветеранам труда: возраст не изменится

С нынешнего возраста выхода на пенсию льготы останутся у ветеранов труда, военной службы и оленеводов

В Коми возраст для назначения мер социальной поддержки, установленных в регионе для отдельных категорий граждан, не изменится.

Это означает, что, как и прежде, региональными льготами смогут воспользоваться выработавшие необходимый северный стаж женщины – с 50 лет и мужчины – с 55 лет, а также получающие пенсии за выслугу лет женщины – с 55 лет и мужчины – с 60 лет.

Об этом на пресс-конференции в республиканском парламенте рассказали председатель Госсовета Надежда Дорофеева, первый вице-спикер, руководитель фракции «Единой России» Александр Макаренко и заместитель секретаря Коми регионального отделения партии, председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев.

– Все вы видели и слышали обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященное изменениям отдельных параметров пенсионной системы. Сегодня мы собрались здесь, чтобы рассказать о законодательной инициативе, которую фракция «Единая Россия» в Госсовете Коми внесла на рассмотрение депутатского корпуса, – сообщил Александр Макаренко.

– Президент поддержал многие региональные предложения относительно этой реформы. И хотя большинство мер касается федерального уровня, у регионов также есть своя задача – сохранение действующих региональных льгот и ежемесячных выплат. Соответствующий законопроект внесен депутатами Артеевым, Горбачевым, Дорофеевой, Косовым, Макаренко, Смалием и Чураковым.

Александр Макаренко рассказал о том, что собой представляет данный законопроект. Предлагается установить, что меры поддержки назначаются отдельным категориям граждан не с назначением пенсии по старости, а при наступлении возраста, после достижения которого наступает право на страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях по состоянию на 31 декабря 2018 года.

То есть, как и прежде, региональные льготники могут воспользоваться данными льготами: женщины при достижении 50 лет, мужчины – 55 лет, выработавшие необходимый северный стаж. Таким образом, еще до назначения пенсии по старости они смогут получать льготы по оплате ЖКУ и соответствующие республиканские денежные выплаты.

Подробнее о параметрах этих льгот рассказал председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев:

– Если по-простому, то речь идет о сохранении региональных льгот на основании возраста, а не пенсионного статуса. Для реализации этого мы предлагаем внести изменения в статью 11 и статью 11.1 регионального закона № 55 в части сохранения механизма назначения мер социальной поддержки льготным категориям граждан. В данном случае речь идет о ветеранах труда и ветеранах военной службы. В настоящее время мерами поддержки в Республике Коми являются ежемесячные денежные адресные выплаты и компенсация расходов на услуги жилищно-коммунального сектора.

Как отметил депутат, в целях сохранения государственных социальных гарантий и компенсаций оленеводам в Коми проектом также предлагается внести изменения в региональный закон № 18, распространив право на получение ежегодной единовременной социальной выплаты на неработающих граждан, проработавших не менее 15 лет в качестве оленеводов и имеющих право на назначение страховой пенсии по старости на основании положений, установленных федеральным законом о страховых пенсиях, действовавших на 31 декабря 2018 года.

– Учитывая востребованность мер соцподдержки, принятие данного законопроекта позволит сохранить уровень социальных гарантий отдельным категориям граждан и сбалансировать пенсионные преобразования, принятые на федеральном уровне, – резюмировал Сергей Артеев.

Надежда Дорофеева добавила, что законодательная инициатива единороссов будет вынесена на ближайшее сессионное заседание парламента Коми, которое состоится 20 сентября.

– Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этот закон был принят. К уже сказанному моими коллегами могу добавить, что размер денежных выплат из республиканского бюджета, предоставляемых ветеранам труда и ветеранам военной службы, составляет сегодня в республике от 1300 до 1480 рублей в месяц без учета выплаты членам семей. Аналогичное право закрепляется для неработающих пенсионеров, проработавших не менее 15 календарных лет в качестве оленевода и имеющих право на назначение страховой пенсии по старости. Еще раз подчеркну, что внесение законопроекта – это инициатива фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми. Считаю эту инициативу своевременной и актуальной. Еще раз подчеркну, что наша главная задача – обеспечить законодательно сохранение уже имеющихся социальных гарантий граждан республики, – подытожила все сказанное спикер парламента.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru