Игорь Жеребцов возглавил президиум КНЦ

В Федеральном исследовательском центре «Коми научный центр УрО РАН» формируются коллегиальные органы управления. 4 сентября временно исполняющий обязанности директора Федерального исследовательского центра Владимир Володин утвердил положение о президиуме ФИЦ и его состав. В этот же день прошло первое организационное заседание президиума. В его работе участвовали все временно исполняющие обязанности директоров институтов – обособленных подразделений Коми научного центра УрО РАН.

Обсуждались пути решения финансовых и других проблем, возникших в работе Коми научного центра вследствие перехода функций ФАНО России к Министерству науки и высшего образования РФ, а также вопросы, связанные с организацией объединенного ученого совета ФИЦ. В созданном в мае 2018 года Федеральном исследовательском центре Коми НЦ УрО РАН сложилась катастрофическая финансовая ситуация. Вот уже три месяца институты, вошедшие в состав Федерального центра, не получают никакого финансирования от Министерства науки и высшего образования России.

На заседании состоялись выборы председателя президиума Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН». В результате тайного голосования им единогласно был избран директор Института языка, литературы и истории Игорь Жеребцов. Президиум – это совещательный орган, который будет рассматривать вопросы управления и координации научно-исследовательских работ. В его состав входят директора всех институтов, а решения президиума носят рекомендательный характер.

Сейчас идет выдвижение кандидатов в объединенный ученый совет, чья задача – рассмотрение основных научных и научно-организационных вопросов. Войти в него смогут руководители институтов и академики, а также авторитетные ученые. Первое заседание уже запланировано на конец сентября.

Новшество ФИЦ – это должность научного руководителя центра, который возглавит объединенный совет. Кандидатуру будет согласовывать РАН.

После того как завершится формирование коллегиальных органов управления, будут объявлены выборы директора ФИЦ. Срок полномочий Владимира Володина продлен на год.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА