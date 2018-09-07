Главой Усинска временно стал Михаил Серов

6 сентября на XVIII сессии совета Усинска депутаты приняли ряд кадровых решений. Поскольку градоначальник Усинска Станислав Хахалкин подал в отставку в связи с переездом в Сыктывкар, на этот пост с приставкой и.о. назначен Николай Такаев, возглавлявший совет города.

На ставшую вакантной должность руководителя представительного органа Усинска на заседании была предложена кандидатура председателя комиссии по бюджету, муниципальному имуществу и развитию территорий Михаила Серова. За это назначение депутаты проголосовали единогласно. Главой городского округа – председателем совета Усинска Михаил Серов будет также в статусе исполняющего обязанности.

На этом же заседании объявлен конкурс на должность главы Усинска. Новый руководитель будет совмещать и пост главы администрации, и пост руководителя совета города. Соответствующие поправки в устав города были внесены ранее. Избрать нового главу Усинска депутатам предстоит до 20 декабря текущего года из числа одобренных специальной комиссией кандидатов.

Лина ПЕРОВА

Фото myzeiusinsk.komi-nao.ru