Ветераны из Коми блеснули в Ижевске

25-26 августа в Ижевске состоялся 12-й чемпионат России по дзюдо среди мужчин в возрастных категориях М1-М7 (от 30 до 64 лет). Коми представляли член сыктывдинского клуба единоборств «Динамо» Владимир Оплеснин и Рамиль Рахмангулов из поселка Ярега Ухтинского района. Спортсмены завоевали серебряные медали.

В турнире участвовали именитые дзюдоисты прошлых лет. Многие из них с успехом тренируют профессиональных спортсменов, работают в детских и любительских клубах, занимают высокие посты в органах власти и общественных организациях. В первый день звания сильнейших оспорили дзюдоисты, выступающие в возрастных группах М1 (30-34 года), М2 (до 39 лет) и М3 (до 44 лет). На следующий день за титулы чемпионов боролись спортсмены возрастных групп М4 (до 49 лет), М5 (до 54 лет), М6 (до 59 лет) и М7 (до 64 лет).

Владимир Оплеснин выступал в возрастной группе мастер-7 (в весовой категории до 90 килограммов). Ученик заслуженного тренера Коми Руслана Щербакова уже не в первый раз прославляет регион на соревнованиях по дзюдо среди ветеранов. А вот для Рамиля Рахмангулова участие в подобном состязании стало дебютом.

– Рамиль завоевал медаль в весовой категории до 60 кг в возрастной группе мастер-6. Он является шестикратным чемпионом мира по греко-римской борьбе, и впервые выступал в новой для себя дисциплине единоборств. Рамиль и дальше будет выступать на соревнованиях по дзюдо различного уровня под руководством специалистов Коми регионального отделения Федерации дзюдо России. Серебряная медаль дает ему право участвовать в 2019 году на чемпионатах Европы и мира по дзюдо, – рассказал «Республике» Владимир Оплеснин.

Ярослав СЕВРУК

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