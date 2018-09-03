В Коми обсудили перспективы сельского туризма в стране

Свыше ста двадцати делегатов из более чем тридцати регионов страны собрались в Сыктывкаре на Всероссийский семинар-конференцию по развитию туризма на селе. В течение трех дней, с 1 по 3 сентября, специалисты и эксперты обсуждали лучшие практики, способствующие развитию культурного и туристического пространства в российских селах.

Пленарное заседание семинара-конференции прошло в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб под председательством заместителя министра культуры России Ольги Яриловой. Участников форума приветствовали глава Коми Сергей Гапликов и министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.

Как отметил Сергей Гапликов, отрасль туризма для региона – это достаточно новое, но очень перспективное направление.

– Мы выбрали два приоритета – это экотуризм и сельский туризм, – сказал глава региона. – Коми – это прекрасный северный край, обладающий богатейшими недрами и первозданной природой. Здесь, несмотря на большие объемы добычи полезных ископаемых, сохраняются девственные леса, чистейшие реки и озера. Здесь находятся крупнейшие в Европе национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и одно из семи чудес России – столбы выветривания на плато Маньпупунёр. Во-вторых, туризм – это хороший инструмент для развития сельских территорий. Реализация туристических проектов дает дополнительные рабочие места, увеличиваются объемы налоговых поступлений, модернизируется инфраструктура.

В этом году из республиканского бюджета выделено в четыре раза больше средств на развитие туризма и в три раза больше грантов на эти же цели. На реализацию подпрограммы «Внутренний и въездной туризм на территории Республики Коми» из республиканского бюджета в этом году направлено порядка 49 миллионов рублей. Почти в два раза увеличен объем грантовой поддержки – с 1,9 миллиона рублей в 2017 году до 3,5 миллиона рублей в 2018 году.

Идет разработка межрегиональных маршрутов для привлечения большего количества туристов в Коми. Пилотным проектом в этой области можно назвать маршрут «Северное ожерелье».

Сергей Емельянов назвал самые популярные туробъекты в Коми. В список вошли национальный парк «Югыд ва», Печоро-Илычский заповедник и Финно-угорский этнокультурный парк. По словам министра, регион делает упор на три основных вида туризма – экологический, сельский и этнографический. Связано это с брендом «Экореспублика» Коми. За пять лет турпоток в регион увеличился на 23 процента, и в минувшем году он составил четверть миллиона человек. Объем экскурсионного потока – 407 тысяч человек. Коми вошла в шестерку лучших в сфере туризма по СЗФО.

В сельском туризме востребованы конные прогулки, рыбалка, осмотр пасек и ферм, гастрономические дегустации. В глубинке открываются гостевые дома. Всего в Коми их уже более полусотни, и среди их владельцев даже проводятся конкурсы. В прошлом году победил «Мишкин лес» из усть-куломского села Аныб. В четырех сельских районах работают визит-центры по информированию об объектах, достойных осмотра.

В программе форума были тематические секции, мастер-классы и пленарное заседание. На секции «На пути к объединению: НКО в сельском туризме» обсудили основные направления деятельности некоммерческих туристских организаций, примеры поддержки субъектов сельского туризма, актуальные тенденции создания и работы региональных ассоциаций по развитию сельского туризма. На секции «Экотуризм: новые направления и перспективы развития» выступили специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти, представители учреждений туризма, практикующие специалисты в области сельского туризма.

Как сообщила член комитета Госдумы по аграрным вопросам Светлана Максимова, в федеральном законодательстве готовятся поправки по поддержке внутреннего сельского туризма. Предлагается внести изменения в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и в федеральный закона «О крестьянско-фермерском хозяйстве». Планируется дополнить положения, обозначив развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе для внутреннего сельского туризма. Налоги от туристических услуг намерены оставить в поселениях. Поправки будут рассмотрены уже этой осенью.

Председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма Тарас Астахов посоветовал региональным коллегам обратить внимание на создание пакетных туров «все включено».

Участники форума посетили новый гостевой дом и мастерскую узорного вязания «Югыд Арт» в селе Аджером Корткеросского района и Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест». Также побывали в туристском комплексе «Ёляты Club» в Выльгорте Сыктывдинского района и Троице-Стефано-Ульяновском монастыре в Ульяново Усть-Куломского района.

Участники семинара выступили с идеей учреждения нового праздника – дня сельского туризма.

Во время пленарного заседания было озвучено, что Республика Коми получит федеральную субсидию на подготовку к своему 100-летию. Как заявила Ольга Ярилова, сумма субсидии – более 176 миллионов рублей.

Сергей Гапликов поблагодарил федеральное министерство культуры за оказываемую поддержку. При содействии федерального ведомства введен многофункциональный социокультурный центр в Кослане, модернизировано тридцать два учреждения культуры в прошлом году и сорок в этом году.

Сегодня федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Коми включает тридцать пунктов по направлениям: просветительская и издательская деятельность, культурно-массовые мероприятия, приведение в надлежащее состояние объектов культурного наследия. Планом предусматриваются средства в общем объеме 410 миллионов рублей. Ольга Ярилова положительно оценила финансовую политику властей Коми по отношению к развитию туризма.

В 2017 году Республика Коми по итогам голосования National Geographic Traveler Awards стала победителем в номинации «Российский экологический отдых», а «Девственные леса Коми» вошли в первую десятку самых популярных у туристов природных объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Республика также в десятке лучших субъектов России по развитию сельского туризма. В прошлом году в рамках Санкт-Петербургского культурного форума республика была отмечена в качестве передового региона по развитию сельского туризма. В Коми создана Ассоциация по развитию сельского туризма, которая уже объединила более 40 представителей гостевых домов.

Артур АРТЕЕВ

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