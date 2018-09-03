Народный праздник «Муса чужанiн» отметил 15-летие

Мероприятие состоялось в воскресенье в столичном микрорайоне Давпон в рамках традиционного празднования Дня микрорайонов и собрало большое количество сыктывкарцев, для которых работали семь развлекательных площадок.

Жителей микрорайона поздравил мэр столицы Валерий Козлов:

– Хочу от всей души поздравить всех нас с этим праздником, который проводится на этой площадке пятнадцатый год. Я думаю, что праздник «Муса чужанiн» стал традиционным и любимым для нас с вами. Каждый год в это время мы подводим итоги дачных успехов. Благодарю всех артистов, которые выступали сегодня, а также наших ветеранов, принимавших участие в дачной выставке.

Каждый участник и гость праздника смог найти занятие по душе. На одной из площадок развернулась выставка достижений дачников. Они представили диковинки с грядок, выращенные своими руками: утенка из тыквы, букеты из капусты, корзинки с фруктами, овощами и многое другое.

Хорошее настроение собравшимся создавали творческие коллективы, которые представили на сцене свои лучшие номера. К примеру, выступили народный танцевальный коллектив «Греннис», вокальная группа «Весна», солистка образцового ансамбля «Цветик-Семицветик». А для юных сыктывкарцев организаторы мероприятия подготовили интерактив с участием аниматоров – «Веснушки» и «Хохотушки».

Также все желающие могли принять участие в конкурсах, играх, мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, покататься на лошадях, получить свой портрет.

В ходе мероприятия со сцены прозвучали слова благодарности в адрес Валерия Козлова, который стоял у истоков создания «Муса чужанiн». Ведущий от лица творческих коллективов и зрителей поблагодарил мэра города за воплощение в жизнь идеи проведения праздника, снискавшего популярность у горожан, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Также День микрорайона был организован на Театральной площади Сыктывкара.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара