Чтобы реки и воздух были чистыми

Российский эколог Рашид Исмаилов высоко оценил «зеленую» политику Монди СЛПК

На минувшей неделе Коми посетил руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве России – председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов. В Сыктывкаре он вместе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романом Полшведкиным побывал на Монди СЛПК. Они осмотрели очистные сооружения комбината, а затем провели рабочее совещание с представителями крупных промышленных предприятий региона.

На Монди СЛПК Рашид Исмаилов и Роман Полшведкин в первую очередь ознакомились с масштабным проектом модернизации очистных сооружений. Здесь помимо промышленных сточных вод самого предприятия очищаются практически все хозяйственно-бытовые стоки Сыктывкара, Эжвы, Выльгорта и Северного промышленного узла (включая промстоки Зеленецкой птицефабрики и села Зеленец).

Ежегодно здесь проходит очистку более восьмидесяти миллионов кубометров воды. Сначала вода протекает через решетки, фильтруется крупный мусор. На следующем этапе удаляется песок. Больше всего очистке мешают обыкновенные волосы, которые попадают в стоки из жилых домов. Они не разлагаются. Сточные воды помимо механической фильтрации проходят также биологическую очистку от органических соединений с помощью активного ила – питающихся органикой микроорганизмов. Находясь в восьми мощных аэротенках, они, поедая органические загрязнения, очищают воду.

Как пояснил главный эколог Монди СЛПК Дмитрий Очеретенко, активный ил в модернизированных аэротенках перерабатывает органические соединения. Для того чтобы они разлагались, жидкость постоянно насыщают кислородом – она пузырится, и выглядит это как кипящий бульон. Сточные воды находятся в аэротенках около восьми часов, за этот период они проходят полный цикл очищения. Качество работы тестируют рачки-дафнии, которые живут исключительно в чистой воде.

Дмитрий Очеретенко напомнил, что пять лет назад на комбинате началась широкомасштабная модернизация очистных сооружений. В 2015 году запустили новую станцию механической очистки сточных вод и камеру смешения. Практически каждую неделю вводятся в строй новые объекты. В ноябре планируется запустить участок обезвоживания и третичную систему очистки. Проект намечено завершить в конце этого года. С 2013 года затраты на модернизацию очистных сооружений составили более четырех миллиардов рублей. В декабре 2016 года стартовал проект BEST, в его рамках проведена модернизация узла обезвоживания осадка сточных вод и рециркуляции ила, установлены уплотнительные решетки, промежуточные и вторичные отстойники, модернизированы аэротенки. В процессе модернизации очистных сооружений используются передовые европейские технологии.

Сейчас к запуску готовятся установка по третичной очистке с дисковой фильтрацией и новая станция дозирования питательных веществ. Начальник управления водопроводного и канализационного хозяйства Монди СЛПК Дмитрий Злобин продемонстрировал новую систему дисковой очистки воды. Система включает в себя дюжину фильтров шведского производства. Большое здание третичной очистки воды уже под крышей, скоро будут смонтированы дисковые фильтры. Сейчас здесь кипит работа, искрится холодным светом сварка. Пусконаладочные работы запланированы на конец этого года. Тогда же завершится последний этап модернизации очистных сооружений. Новых мощностей с запасом хватит на весь объем стоков.

После экскурсии в административном здании комбината прошло рабочее совещание с представителями ряда республиканских предприятий по эффективной реализации природоохранных проектов в рамках корпоративной социальной ответственности. Встреча была посвящена обмену опытом и внедрению «зеленых» практик в обращение с отходами, а также вопросам экологии в законодательстве.

Как рассказал Рашид Исмаилов, вопросы охраны окружающей среды сейчас реализуются в рамках нацпроектов. В частности, один из них – «Экология» включает в себя десять федеральных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов». В настоящее время по каждому проекту определены контрольные и финансовые показатели.

По словам Рашида Исмаилова, основная проблема в сфере экологии сегодня – это отсутствие средств. Российское правительство изыскивает финансирование на поддержку этой сферы. В частности, на природоохранные меры до 2024 года планируется направить полтора триллиона рублей, половина из которых из внебюджетных источников.

На совещании Дмитрий Очеретенко рассказал об устойчивом развитии Монди СЛПК и о проекте модернизации очистных сооружений. Также он сообщил, что на комбинате сейчас реализуется масштабный проект модернизации ТЭЦ, в ходе которого ведется монтаж турбины нового биотопливного котла. Благодаря его вводу в эксплуатацию вырастет доля «зеленой энергии», снизятся выбросы в атмосферу. Пуск запланирован на следующий год. Корьевой котел станет самым крупным в стране и позволит утилизировать не только сто процентов производственных отходов предприятия, но и других участников лесопромышленного кластера республики.

Помимо этого, ввод котла в эксплуатацию позволит еще более сократить выбросы в атмосферу. В последние годы выбросы вредных веществ комбината в атмосферу уменьшились в разы. Три года назад международный экспертный Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) исключил Монди СЛПК из списка экологических «горячих точек» по выбросам в атмосферу по результатам многолетней работы, анализов и скринингов. План природоохранных мероприятий комбината включает пять направлений. Это вода, воздух, восстановление биологических ресурсов, лесовосстановление и работа с отходами производства.

Участники совещания также высказались по наиболее актуальным вопросам в сфере экологии и указали на ряд несовершенств в законодательстве, которые затрудняют работу предприятий. В частности, предложили изменить законодательные нормы в отношении компенсации экологического ущерба. Например, вместо того, чтобы самим выпускать мальков в водоемы, предприятиям было бы проще выплачивать компенсацию за экологический ущерб напрямую в федеральный бюджет, чтобы вопросы восстановления биоразнообразия в водоемах решались централизованно. Правда, при этом возникает опасение, что средства не вернутся обратно в регионы.

Рашид Исмаилов в завершение встречи сказал, что его впечатлили проекты и инвестиции, которые Монди СЛПК реализует и вкладывает в рамках социальной ответственности бизнеса. Он отметил, что Монди СЛПК – это пример для других российских предприятий в плане «зеленой» политики и реализации социальных проектов. По возвращении в Москву федеральный эксперт планирует подготовить справку, чтобы отраслевые сообщества взяли положительный опыт Коми на вооружение. По его мнению, этот опыт нужно тиражировать в регионах, и он должен стать федеральным трендом.

Артур АРТЕЕВ

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На недавно прошедшей в Сыктывкаре региональной выставке достижений отраслей народного хозяйства «Достояние Севера» Монди СЛПК представил посетителям 3D-макет очистных сооружений. Специалисты гиганта на Вычегде также показали гостям выставки видеоролик с микроорганизмами активного ила, которые разрушают органические загрязнения. А под микроскопом можно было увидеть живых дафний, тестирующих воду. Они могут жить только в чистой воде, и с их помощью оценивается ее токсичность. В последние годы не было случая, чтобы в очищенной предприятием воде микроорганизмы не выживали.

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