Анна Тюрнина: «За процесс обращения с ТКО будут отвечать региональные операторы»

С 1 января 2019 года в Коми будет применяться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об изменениях, которые произойдут, «Республике» рассказала заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Анна Тюрнина.

– В чем главные отличия новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами от ныне действующей?

– До последнего времени за каждый этап обращения с отходами – сбор, транспортировку, захоронение, переработку – отвечали разные организации и структуры. Но комплексного подхода к развитию отрасли не было. За этот период по всей стране образовалось большое количество свалок, зачастую несанкционированных. Объемы потребления растут, а значит, увеличивается и производство отходов. Таким образом, если не изменить подход к обращению с отходами, незаконные свалки будут только расти. Со временем это приведет к масштабному загрязнению окружающей среды и к снижению качества жизни людей.

В 2017 году в России началось внедрение принципиально нового подхода к решению «мусорной» проблемы. За весь процесс обращения с ТКО теперь будут отвечать региональные операторы. В зоне их ответственности находится сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, ликвидация несанкционированных свалок, накопление, захоронение отходов. Также региональный оператор будет участвовать в процессах внедрения систем переработки и раздельного сбора мусора.

На данный момент в республике разработана территориальная схема обращения с отходами. По итогам открытого конкурса, проведенного в 2018 году, выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Им стало ООО «Ухтажилфонд».

Сейчас регоператор проводит подготовительную работу. Специалисты компании провели встречи с руководством муниципалитетов и другими заинтересованными сторонами, а также организовали инвентаризацию мест накопления ТКО в сельских и городских территориях. Также региональным оператором проводятся торги по выбору предприятий по транспортированию ТКО. По их результатам будут определены плановые затраты на транспортирование ТКО.

На следующем этапе Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми установит единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Сейчас сбор и вывоз мусора – это жилищная услуга, плата за которую входит в состав платы за содержание жилого помещения. С началом деятельности регионального оператора в квитанции появится отдельная строка: «Коммунальная услуга по обращению с ТКО». Эта услуга будет обязательной не только для жителей многоквартирных домов, но и для граждан, проживающих в частных домах, а также для всех организаций и других хозяйствующих субъектов, в результате деятельности которых образуются ТКО.

– Каким образом будет определен тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами?

– В расчет тарифа будут включены расходы на весь комплекс деятельности, включая все этапы движения ТКО: транспортировку, обработку, обезвреживание, накопление, захоронение.

– Куда будет вывозиться мусор из населенных пунктов после внедрения новой системы, то есть с 1 января?

– Все потоки движения ТКО, их накопления и захоронения отражены в территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной правительством Коми. ТКО будут вывозиться на полигоны, предусмотренные данной схемой. Всего в республике предусмотрено пять полигонов накопления ТКО – в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Печоре и в Удорском районе. А также пять полигонов захоронения ТКО – в Воркуте, Ухте, Усинске, Вуктыле и Усть-Вымском районе.

– Но в Коми много несанкционированных свалок. Кто будет их ликвидировать?

– Ответственность за несанкционированную свалку несет собственник земельного участка, на котором она находится. Таким образом, ликвидировать незаконный полигон должен сам собственник. Владелец земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки или заключить договор с региональным оператором по обращению с ТКО на оказание услуг по ее ликвидации.

В свою очередь региональный оператор при обнаружении несанкционированной свалки, объем которой превышает один кубический метр, обязан в течение пяти рабочих дней уведомить об этом собственника земельного участка. В течение тридцати дней после получения уведомления собственник должен ликвидировать незаконный полигон или обратиться за данной услугой к региональному оператору по обращению с ТКО.

Если собственник земельного участка в течение тридцати дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию места несанкционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание данной услуги, региональный оператор ликвидирует место несанкционированного размещения мусора. В этом случае регоператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

– Кто будет ответственным за организацию и содержание контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп твердых коммунальных отходов?

– Ответственность за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, а также территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, несут собственники помещений в многоквартирном доме, на территории которого расположены данные контейнерные площадки.

За содержание контейнерных площадок, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, отвечают собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК