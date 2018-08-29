Президент выступил с обращением к нации

Владимир Путин предложил уменьшить повышение пенсионного возраста для женщин

В среду в полдень президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны по поводу изменения пенсионного законодательства. Такой формат глава государства выбрал, чтобы подробно высказать свою точку зрения, учитывая остроту темы.

Изменениями, внесенными правительством страны, предлагается поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

За предлагаемыми изменениями по повышению пенсионного возраста стоят жизненные интересы миллионов людей, но других вариантов, как подчеркнул президент, попросту нет. Правительство по его поручению изучило и просчитало все возможные варианты – введение прогрессивной шкалы подоходного налога, продажу зданий Пенсионного фонда, дополнительные налоги для нефтегазовых компаний, но они кардинально ничего не меняют, более того несут разрушительные последствия для экономики в целом.

В то же время ждать больше нельзя: в будущем для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, подчеркнул глава государства.

Президент привел расклад: еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к одному. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к одному. То есть доходы пенсионеров будут неизбежно обесцениваться и снижаться относительно уровня зарплат. Предложенные же правительством изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост.

– Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка семи процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц, – подчеркнул Владимир Путин.

При этом президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения:

– В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Это неправильно. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет. Для многодетных матерей должно быть право на досрочный выход на пенсию. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

По словам главы государства, для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, необходимо установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

На переходный период президент предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста:

– Следует увеличить максимальный размер пособия по безработице для таких граждан более чем в два раза – с 4 900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год. Надо закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.

Президент отметил, что льготный выход на пенсию должен быть сохранен не только для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий, но и для коренных малочисленных народов Севера. А для жителей села следует ввести 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии, если их стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

У тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Владимир Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

Глава государства считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Имеются в виду льготы по налогам на недвижимость и землю.

Завершая свое выступление, президент подчеркнул, что «откладывать повышение пенсионного возраста дальше действительно нельзя». Это было бы безответственно и «может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере, самым негативным образом сказаться на судьбах миллионов людей, потому что сейчас это уже ясно, государству рано или поздно все равно придется это сделать».

Подготовила Галина ВЛАДИС

Фото Алексея ДРУЖИНИНА, РИА Новости