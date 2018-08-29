Оппоненты выясняют отношения в суде

Выборная борьба за мандаты депутатов Госсовета Коми вступила в решающую стадию – сейчас проходит этап официальной агитации в СМИ. Между тем один из кандидатов добивается отмены регистрации своего конкурента-однопартийца, утверждая, что тот нарушил закон.

Как сообщили в Избиркоме Коми, сегодня, 30 августа, Верховный суд республики проведет судебное заседание по заявлению Ивана Филипченко к окружной избирательной комиссии по Ираёльскому одномандатному округу № 10 об отмене регистрации кандидата Анатолия Терентьева.

В исковом заявлении Иван Филипченко утверждает, что Анатолий Терентьев на момент регистрации его кандидатом являлся членом ЛДПР, зарегистрированным в Коми региональном отделении этой партии. При этом Анатолий Терентьев был выдвинут Коми республиканским отделением КПРФ как член данной партии.

Федеральный закон «О политических партиях» гласит, что политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий, а также что гражданин страны может быть членом только одной политической партии, напомнили в избиркоме.

Лина ПЕРОВА