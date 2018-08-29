Общественники представили своих кандидатов

Завершился прием документов от некоммерческих организаций для включения в новый состав Общественной палаты Республики Коми.

Всего в адрес главы и Госсовета республики поступило 44 пакета документов на кандидатов нового состава региональной Общественной палаты. Прием документов от некоммерческих организаций завершен 27 августа. До 26 сентября, согласно законодательству, будет утверждена первая двадцатка членов палаты. Еще десять кандидатов утвердят избранные члены нового состава палаты. Таким образом, будет сформирован состав из 30 общественников на ближайшие три года.

Напомним, в соответствии с законом «О вопросах организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми» глава региона утверждает одну треть состава палаты (десять человек) по представлению зарегистрированных на территории Коми структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще треть состава утверждается региональным парламентом по представлению зарегистрированных на территории республики некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Так, на имя главы Коми поступили документы от РО ООО «Ассоциация юристов России», КРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», РО ООО «Союз журналистов России» – РОО «Союз журналистов Республики Коми», РО ООД «Народный фронт «За Россию» в Республике Коми», КРОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и т.д.

В адрес Госсовета представили свои предложения МОД «Коми войтыр», Союз лесопромышленников республики, Коми республиканский некоммерческий фонд помощи ветеранам «Победа», Региональная общественная организация «Союз женщин Республики Коми» и другие.

Лина ПЕРОВА