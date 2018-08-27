В Сосногорске обновят железнодорожный вокзал

Правительство Коми и ОАО «РЖД» заключили соглашение о реконструкции вокзала в Сосногорске. Документ подписали начальник Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский и глава республики Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В соглашении отмечается, что вокзал Сосногорска будет заново перестроен за счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД», Республика Коми обеспечит подключение вокзала к городским коммуникациям и их модернизацию, а также благоустройство привокзальной территории. Предварительная общая стоимость проекта – 210 миллионов рублей. Обновленный вокзал планируется открыть в первом квартале 2020 года.

– Мы находимся в тесном контакте с правительством Республики Коми. В 2016 году ОАО «РЖД» и республика реализовали первый совместный проект – реконструкцию вокзала в Княжпогосте. Приступая к работам по вокзалу Сосногорска, хочу отметить, что во взаимодействии с региональной администрацией достигается мультипликативный эффект, в котором пассажиры получат не просто обновленный вокзал, построенный по самым современным технологиям, но и удобную комфортную среду транспортного узла, органично вписанного в городское пространство, – прокомментировал Виталий Вотолевский.

– Строительство нового вокзала в Сосногорске – это не только создание комфортной и безопасной среды, повышение уровня услуг для пассажиров, но и важная часть формирования общенационального каркаса транспортных магистралей страны. Именно такую задачу ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин. Жители Сосногорска, гости города и пассажиры, которые находятся здесь проездом, безусловно, достойны лучших условий. Я благодарю руководство Российских железных дорог за это решение. Новый вокзал станет замечательным подарком к 100-летию республики, – отметил Сергей Гапликов.

Вокзальный комплекс проектируется одноэтажным в классическом стиле. Площадь застройки составляет 1032,3 квадратного метра. При проектировании используется современная BIM-технология. Создаваемая многомерная 3Д-модель включает в себя все инженерные системы, коммуникации и технологические пространства и позволяет исключить возникновение ошибок и оптимально применить проекционные решения. Само строительство будет вестись с применением технологии объемно-модульного строения, что позволит ускорить срок реализации проекта.

Осенью 2018 года начнется демонтаж существующего здания вокзала. В настоящий момент уже возведено временное модульное здание с билетными кассами и залом ожидания. Весь вокзальный комплекс вместе с перронной платформой будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Для обеспечения требований транспортной безопасности на центральном входе в пассажирское здание предусмотрена зона досмотра.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru