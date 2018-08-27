Характер, сформированный климатом

Коми превосходят по волевым качествам русских, и эти качества сформированы из поколения в поколение наличием жизненных задач, связанных с суровым климатом, проживанием в сельской местности, особенностями ведения хозяйства и экономики. К такому выводу пришли специалисты Московского института психоанализа.

Ученые из Москвы дважды побывали в Коми с целью исследования психологических особенностей коренного населения республики. В первый приезд они работали в Сыктывкаре, а во второй раз посетили Еремеево и Приуральское в печорской глубинке.

Психологи выдвинули гипотезу о наличии различий показателей волевой регуляции у представителей разных этнокультурных групп, в частности у русских и коми-зырян. Поскольку такое исследование проводилось впервые, его главной целью было сравнение особенностей волевой регуляции у представителей коми и русских, а также уточнение роли контекстных переменных, связанных с традиционным образом жизни: климатических условий, традиционных видов деятельности, способов социализации подрастающего поколения, типа расселения, особенностей этнической идентичности и так далее.

Выбор групп сравнения был обусловлен следующими соображениями. С одной стороны, у русских и коми достаточно много общего: схожий внешний вид, географическая близость территории проживания, традиционные виды деятельности и прочее. С другой стороны, представители коми во многом сохраняют черты традиционного жизненного уклада, тогда как русские в большей степени придерживаются современного европейского образа жизни. Следовательно, можно было предположить, что межгрупповые различия в большей степени будут обусловлены социальными и культурными факторами, связанными с традиционным образом жизни коми.

С целью проверки выдвинутой гипотезы были обследованы две группы, составленные из представителей коми, проживающих в Сыктывкаре, и русских, проживающих в Москве. Группы были уравнены по полу и возрасту и большей частью состояли из студентов, а также молодых специалистов. В группе коми было 50 девушек и 50 юношей в возрасте от 20 до 24 лет (средний возраст 21,5 года). В русской группе – 50 девушек и 50 юношей в возрасте от 20 до 24 лет (средний возраст 22,05 года). Всего в исследовании приняли участие двести человек.

Опросные листы заполнялись респондентами в присутствии исследователя. Участие в исследовании носило добровольный и безвозмездный характер. Основным критерием отбора для участия в исследовании было наличие у респондентов выраженной позитивной этнической идентичности, что выявлялось в ходе предварительной беседы. Полученные результаты подтвердили выдвинутую гипотезу: представители русских и коми значимо различаются по целому ряду показателей волевой регуляции.

У коми по сравнению с русскими наблюдаются более высокие значения уровня поведенческого и социального самоконтроля. Они более дисциплинированны, настойчивы, выдержанны, терпеливы, спокойны, внимательны. Психологи предполагают, что эти различия связаны с общей волевой мобилизацией, характерной для представителей коми-зырян, и обусловлены историей и традиционным образом жизни нашего народа и связанными с ними климатическими, социально-демографическими, экономическими и культурными факторами.

Галина ГАЕВА

Фото «Комиинформ»