Достижения Воркуты

Глава Коми побывал в лучшей сельской школе, оценил работы по благоустройству и поздравил шахтеров с профессиональным праздником

25 августа глава республики Сергей Гапликов посетил с рабочим визитом Воркуту. Поездка была приурочена ко Дню шахтера, который отмечался 26 августа, однако программа пребывания руководителя республики в заполярном городе не ограничилась только праздничными мероприятиями.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Сергей Гапликов побывал в двух образовательных учреждениях Воркуты, одно из которых – средняя школа № 14 в поселке Воргашор – признано лучшей сельской школой Республики Коми.

Напомним, год назад на педагогическом совещании в Корткеросском районе, посвященном 135-летнему юбилею со дня основания земской школы в селе Сторожевск, Сергей Гапликов предложил организовать республиканский конкурс «Лучшая сельская школа Республики Коми».

Решением жюри первым победителем конкурса признана воргашорская школа. Награду – сертификат на 100 тысяч рублей – директору образовательного учреждения Татьяне Ореховой вручил Сергей Гапликов. Торжественная церемония состоялась во Дворце творчества детей и молодежи города Воркуты в рамках августовского педагогического совещания. Средства гранта главы Республики Коми будут направлены на приобретение оборудования.

Школа № 14 – современное образовательное учреждение. В школе учатся дети, проживающие в поселках Воргашор и Комсомольский. Всего 576 ребят. Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, электронными и цифровыми образовательными ресурсами, классы физики, химии и биологии обеспечены всем необходимым лабораторным оборудованием. Есть столярная мастерская и зал для занятий самбо. С 2016 года открыты кадетские классы.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. В 2017 году закуплено оборудование для занятий по робототехнике «Легоконструктор» стоимостью около 139 миллионов рублей и мебель на сумму порядка 140 миллионов рублей. В этом году приобретено программное обеспечение «Интерактивная физика».

Также в ходе рабочей поездки глава Коми посетил воркутинскую гимназию № 2. Здесь учатся 665 детей. В прошлом году ввели дополнительно 30 новых ученических мест, отремонтировали внутренние помещения, фасад здания, заменили окна, закупили современное учебное оборудование, школьную мебель. В этом году приобретены учебники и программное обеспечение «Интерактивная физика». В здании и на территории организован контрольно-пропускной режим. До конца 2018 года запланирована установка охранной сигнализации.

Всего в этом году в воркутинских школах будут учиться 8700 юных жителей Заполярья.

Также в ходе визита в Воркуту Сергей Гапликов осмотрел дворы и парковые зоны, в которых в этом году продолжаются работы по реконструкции и ремонту.

На реконструированной в прошлом году Аллее пионеров этим летом установлены две спортивные и одна детская площадки, а также сценический комплекс. Проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

В городском парке культуры и отдыха реализуется второй этап реконструкции. Средства в объеме 11,5 миллиона рублей выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. Запланированы установка дополнительного освещения, большой игровой площадки для детей от 4 до 12 лет, ремонт входной группы со стороны улицы Ленинградской, монтаж системы видеонаблюдения, благоустройство, реставрация малых архитектурных форм – символов советской эпохи.

Продолжается ремонт дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»: будут приведены в порядок 11 дворовых территорий, объединяющих 25 многоквартирных домов на общую сумму 32,5 миллиона рублей. На эти средства выполняется асфальтирование, установка бордюров, озеленение, замена существующего и установка дополнительного освещения в отдельных дворах.

Также в этом году в Воркуте снесли два аварийных крупнопанельных четырехэтажных многоквартирных дома. На это из республиканского бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей. В настоящее время на месте сноса ведется рекультивация земельных участков.

В ходе инспекции к главе Коми подошла воркутинка, чтобы поблагодарить его за оказываемое городу внимание и помощь.

– Спасибо за то, что Воркута преображается, что оказываете нам поддержку. Я с четырех лет живу здесь. И очень приятно видеть, как изменяется сегодня облик города, – отметила женщина.

В преддверии Дня шахтера в Воркуте состоялись торжественное шествие и митинг. Вместе с горняками Заполярья глава Коми прошел от площади Мира до площади Центральной. Выступая на митинге, Сергей Гапликов поблагодарил шахтеров за патриотизм и самоотверженный труд на благо республики, пожелав счастья и добра, а также чтобы количество спусков всегда равнялось количеству подъемов.

Участники митинга почтили минутой молчания не вернувшихся из забоя горняков. Также глава Коми вручил воркутинским горнякам заслуженные государственные награды. Торжественная церемония состоялась в универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru