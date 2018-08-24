Викторина «Открой для себя республику»

Газета «Республика» совместно с Национальной библиотекой РК продолжает викторину на знание географии, культуры и истории Коми края.

Напомним, что первый вопрос звучал так: «Печора, Воркута, Инта, Ухта и Вуктыл. Что объединяет эти города?»

Редакция получила уже несколько ответов на этот вопрос. Правильно и подробно ответил наш читатель из столицы Республики Беларусь – Минска пенсионер Николай Пригодич. По специальности он архитектор, увлекается искусством, литературой и музыкой. Ждем и от вас ответов на этот и другие вопросы.

«Большое спасибо организаторам викторины – газете «Республика» совместно с Национальной библиотекой Республики Коми – за интересные, познавательные вопросы викторины «Открой для себя республику» на знание географии, культуры и истории Коми края, а также за возможность участвовать в ней, что я и делаю с великим удовольствием», – написал он в редакцию.

А вот новые вопросы:

– Какой город в Коми вместил самый длинный в Европе проспект, как он называется и какова его протяженность? А как называется переулок в этом городе – самый узкий в Европе?

– Кто подготовил и опубликовал в 1910 году «Русско-зырянский словарь»?

– Назовите расположенное на территории Коми самое большое болото Европы, которое служит огромным природным «резервуаром» чистой пресной воды и обеспечивает поступление в атмосферу большого количества кислорода?

– Где и когда был основан первый солеваренный завод в Коми крае?

– Сколько раз и когда принималась Конституция нашей республики?

– Назовите первых олимпийских чемпионов из Коми АССР. Когда, где и в каком виде спорта они стали олимпийскими чемпионами?

– В каком районе РК организован ботанический заказник «Корабельная чаща» и почему он так называется?

– Где находится самое известное «кладбище» ихтиозавров и плезиозавров, обитавших на территории современного Коми края около 170 миллионов лет назад?

– Какой народный праздник ежегодно проводится в Ижме?

Ждем ваши ответы до 5 сентября 2018 года по адресу: 167000, г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.229, редакция газеты «Республика» или на адрес электронной почты редакции: sokolova_gazeta@mail.ru с пометкой «Викторина».

Среди читателей, приславших правильные ответы, мы отберем случайным методом трех победителей и подарим им чудесные теплые вязаные комплекты (шапка и рукавицы) от прекрасной мастерицы Светланы Туровой – создателя мастерской «Югыд-Арт». Имена победителей будут опубликованы 13 сентября 2018 года. Телефоны для справок: 8-9222-727-035, 8(8212) 24-62-23.

Артур АРТЕЕВ

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