В приоритете – развитие личности

На ежегодном августовском педсовете обсудили задачи национального образовательного проекта

Формирование зрелой и социально ответственной личности должно стать первостепенной задачей педагогов. Без нацеленности на это не стоит надеяться на светлое завтра. С таким посылом обратился глава Коми Сергей Гапликов к участникам традиционного августовского республиканского педагогического совещания. Перспективы и планы развития отрасли в условиях реализации Национального проекта в сфере образования стали главной темой форума, прошедшего в Госсовете РК 21 августа.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что сфера образования является важной социальной отраслью, и президент России Владимир Путин уделяет ей первостепенное значение. Чтобы наша страна была конкурентоспособной и добивалась высоких результатов в развитии, необходимо качественно преобразовать сферу образования. На это и направлен глобальный федеральный проект «Развитие образования», который включает в себя девять других проектов в сфере воспитательной и образовательной деятельности.

По количеству реализуемых федеральных проектов Республика Коми сегодня входит в десятку лучших регионов России. В прошлом году для обеспечения качественного и доступного образования в Коми было введено 924 ученических места в девяти школах. Это позволило в Инте, Воркуте и в селе Айкино Усть-Вымского района перевести обучение детей в одну смену, а в Усинске и Ухте значительно сократить число школ, работающих по двухсменному режиму. Эта работа будет продолжена в школах Сыктывкара, Ухты, Усинска и Печоры.

К новому учебному году республика готова. Отремонтированы столовые и спортзалы, закуплены новое оборудование и учебники. 1 сентября в чистые уютные классы войдут более 11 тысяч первоклассников.

В интересах детей модернизируется и система дополнительного образования. Первый детский технопарк «Кванториум» стал центром притяжения детей, проявивших себя в научно-техническом творчестве. Поддержку юным талантам оказывает Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.

Коми вошла в двадцатку российских субъектов, внедряющих систему сертификатов дополнительного образования, получив дополнительно 12,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Это значит, что ребенок, получив именной сертификат, по согласованию с родителями может самостоятельно выбирать кружок или секцию для бесплатного посещения. В этом году на отрасль «Образование» выделено 26,5 миллиарда рублей, из них почти 2 миллиарда – дополнительно на повышение заработной платы в соответствии с майскими указами.

Сергей Гапликов отметил, что в рамках указа президента России № 204 ключевое место занимает решение задач прорывного развития в системе образования. Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Для решения этой стратегической задачи разработан Национальный проект «Развитие образования», цель которого – создать современную школу, внедрив новые методы обучения и образовательные технологии, способные обеспечить высокую мотивацию детей и их «цифровые компетенции».

– Но главная задача – воспитать в каждом ребенке социально ответственную личность, способную брать ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу своей республики и страны, – подчеркнул глава региона. – И здесь ключевая роль принадлежит учителю, педагогу, который должен стать локомотивом всех грядущих преобразований. 26 миллиардов выделено на отрасль. Это огромная цифра, которая свидетельствует о том, какое значение правительство уделяет сфере образования. Из них два миллиарда – на повышение зарплаты педагогам. Безусловно, повышение зарплаты должно повлечь за собой и повышение качества. Говоря о качестве, я прежде всего имею в виду индивидуальный подход к каждому ученику. В вашей работе не может быть мелочей, с учителя начинается все, от него зависит, что нас ждет завтра. Уверен, что наше профессиональное педагогическое сообщество к решению таких задач готово.

О новых законах, регулирующих систему образования, рассказал сенатор от Коми Валерий Марков. В этом году в Совете Федерации были одобрены два законопроекта. Один из законов – о целевом обучении – давно назрел. Он предполагает некое подобие целевого распределения выпускников профессиональных учебных заведений, которое существовало в советское время. По словам сенатора, закон предполагает договорные отношения между студентом, учебным заведением и предприятием, которое возьмет этого выпускника после учебы.

Второй закон связан с изучением национальных языков. По нему также было много дискуссий. В законе подтверждается право обучения на родных языках, и федеральный государственный образовательный стандарт обязан это обеспечить. В соответствии с этим законом должны быть выработаны новые учебные планы.

– В текущем году на образование в РФ выделено 674 миллиарда рублей. При этом особое внимание будет уделено сельской школе. Надеюсь, это поможет заметно повысить качество образования в стране, – сказал Валерий Марков.

Заместитель прокурора республики Владимир Никонов своим выступлением добавил ложку дегтя в бочку меда, рассказав о ситуации в сфере обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Он отметил, что в городах и районах Коми суды удовлетворили 19 прокурорских исков с требованием к руководству школ оснастить их системами видеонаблюдения. В некоторых школах отсутствуют также кнопки тревожной сигнализации. В черный список нарушителей противопожарной безопасности попала и сыктывкарская школа № 40.

– Кроме того, по новым федеральным требованиям антитеррористической безопасности объектов образования в муниципалитетах должны были быть созданы комиссии для обследования зданий на предмет их категорийности. В Сосногорске и Прилузском районе выявлены нарушения по формированию состава таких комиссий, – рассказал Владимир Никонов.

Вице-премьер Наталья Михальченкова представила участникам совещания презентацию, подробно разъясняющую все направления федерального проекта «Развитие образования», с перечнем мероприятий, которые предполагается выполнить в рамках каждого из направлений. К примеру, проект «Успех каждого ребенка» предполагает развитие системы выявления и развития талантов детей, расширения филиальной сети технопарков. Во всех регионах должны быть центры выявления талантливых детей. В Коми этот проект уже вовсю реализуется. В течение пяти лет дополнительным образованием должно быть охвачено не менее 80 процентов детей. Система сертификации допобразования позволит отследить этот охват. Отдельно Наталья Михальченкова рассказала о проектах «Учитель будущего», «Цифровая школа», «Современные родители», «Социальная активность», «Молодые профессионалы».

Несмотря на то что зарплаты учителям были повышены до средней по республике, далеко не все педагоги почувствовали это повышение. По словам зампреда правительства, в своих поездках по школам республики ей приходилось слышать жалобы на низкий уровень заработной платы. Некоторые до сих пор получают по 18 тысяч рублей, в то время как статистический анализ показывает, что в текущем году средняя зарплата в сфере дошкольного образования в Коми составляет 38761 рубль, в системе общего, среднего профессионального образования и в организациях для детей-сирот – по 44400 рублей, а у работников дополнительного образования – 45523 рубля.

Наталья Михальченкова обратилась к присутствовавшим на совещании директорам образовательных учреждений с указанием, что они должны еще раз лично проверить внутренние системы оплаты труда, чтобы обеспечить уровень зарплат работников с учетом установок федеральных и региональных властей. Тем более средства на эти цели отрасли направляются в необходимом объеме.

– Правительство республики на постоянной основе изыскивает и направляет в отрасль образования средства для повышения фонда оплаты труда работников. А где деньги? – обратилась зампред к присутствовавшим в зале руководителям организаций.

С планом проведения Десятилетия детства в Коми собравшихся ознакомила уполномоченный при главе Коми по правам ребенка Нелли Струтинская. План состоит из пятнадцати разделов, особое внимание в нем уделено поддержке многодетных семей, детей-сирот и попавших в трудную жизненную ситуацию. По словам Нелли Струтинской, в рамках Десятилетия детства важно максимально направить усилия для решения жилищных проблем многодетных семей. С этой целью необходимо выделять достаточное количество земельных участков для индивидуального строительства, причем обязательно обеспеченных инфраструктурой.

В плане проведения Десятилетия детства есть также направления, предусматривающие физическое и культурное развитие детей, безопасный отдых, безопасное информационное пространство, обеспечение и защиту прав детей, контроль за качеством детской продукции и так далее.

– В числе приоритетов и развитие системы бесплатного питания детей в школах, и бесплатный доступ к кружкам и секциям. Что касается сферы опеки и попечительства, ее необходимо усовершенствовать, – отметила омбудсмен.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru