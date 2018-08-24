Торжество мускулов и ловкости

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта сплотил профессионалов и любителей

20-24 августа в Сыктывкаре проходил четвертый всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Провести это крупное спортивное событие Республике Коми доверили уже во второй раз. Предыдущий фестиваль был якорным событием дней празднования 95-летия Коми. Спустя два года увеличилось как количество регионов-участников, так и представленных видов спорта. Команды по 18 видам спорта съехались из 49 субъектов России.

С ухтинскими танцорами и салютом

На открытие фестиваля на республиканский стадион пройти можно было лишь по пригласительным, их распространяли через министерство спорта региона. Собралось более пяти тысяч человек, заполнилась вся центральная трибуна. Мест всем не хватало, поэтому некоторым пришлось даже ютиться в проходах. Под аплодисменты публики место среди вип-персон занял и глава Коми Сергей Гапликов. Он пришел на стадион в сопровождении министра спорта республики Николая Бережного.

Шоу началось с демонстрации патриотических видеороликов. На больших экранах, установленных по бокам от главной сцены, показывали лучших спортсменов России, рассказывали о богатстве и величии нашей страны. Затем, держа в руках флаги фестиваля, мимо трибун прокатились сыктывкарские велолюбители. Выступали и воспитанники различных спортшкол и танцевальных кружков. Часть из них задействовали в церемонии выноса белых, синих и красных флагов.

Сменяя друг друга, на поле стадиона выходили представители художественной гимнастики, борцы, футболисты. Дефиле устроили девушки в кокошниках и народных костюмах, олицетворяя красоту и богатство Коми края, а местные каратисты эффектно выбежали к центральной трибуне и под разудалые крики стали разбивать руками деревянные брусья и другие предметы. Неся таблички с названиями регионов, прошествовали представители команд – участниц фестиваля.

Затем на сцену в сопровождении представителей федерального министерства спорта вышел Сергей Гапликов. Поприветствовав собравшихся, он назвал событие мини-олимпиадой национальных видов спорта и объявил фестиваль открытым. Приветственный адрес от министра спорта России Павла Колобкова зачитал директор департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Борис Гришин. В послании говорилось, что одной из главных целей фестиваля является пропаганда физкультуры и спорта среди детского населения страны.

Запоминающимся моментом открытия стало зажжение огня фестиваля. Перед этим погас свет, а затем лишь один луч осветил шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом и тренера сыктывкарского бенди-клуба «Строитель» Павла Франца. Озаренный лучом с факелом в руке, он пробежал мимо трибун к чаше, стоявшей около сцены. После того как огонь запылал, зрители увидели главное «блюдо» церемонии – получасовое дэнс-пиршество от танцевальной группы United Bit из Ухты. Регулярно побеждая в различных международных конкурсах, эти ребята давно доказали, что могут быть хедлайнерами событий такого масштаба. На открытии, исполняя умопомрачительные кульбиты под музыкальные хиты, они еще раз подтвердили высокий уровень, заставив трибуны реветь от восторга. Завершилось масштабное шоу ударно – над сводами стадиона прогремел салют.

От городков до хоккея

Еще до церемонии открытия в Сыктывкаре шли фестивальные соревнования. В последующие дни можно было ощутить праздник в полной мере. Буквально все крупные спортивные объекты столицы Коми «закипели» от количества зрителей и красоты соревновательной борьбы.

В стенах ледовой арены «Северная Олимпия» шли сражения по мини-хоккею с мячом. Равных тут не было воспитанникам сыктывкарского «Строителя», составившим сборную Коми. В финальном поединке они разгромили команду Архангельской области со счетом 6:2. Там же, в помещениях под трибунами, за звание лучших боролись шашисты. Золото завоевали представители Калужской области. Они победили в общекомандном зачете и трижды первенствовали в индивидуальных. Неподалеку от «Северной Олимпии» шли уже знакомые сыктывкарцам по прошлому фестивалю городошные баталии. Небольшой стадион для игры в городки в Мичуринском парке возвели благодаря усилиям энтузиаста Михаила Рубанского. Выйдя на пенсию, он увлекся этим видом спорта и стал стучаться во все инстанции в поисках поддержки. Турнир по городкам закончился триумфом сборной Томской области.

На республиканском стадионе любители спорта могли понаблюдать за экзотикой в виде прыжков через нарты и другими необычными дисциплинами. Это были старты по северному многоборью. Победила в них команда Красноярского края. Также в одном из залов стадиона соревновались флорболисты. Лучшей в этом виде спорта стала сборная Архангельской области.

Домашняя арена сыктывкарской баскетбольной команды «Ника» приютила новый для Коми вид спорта – мас-рестлинг. Это национальный вид спорта Якутии, официально признанный на территории России и введенный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта. «Мас» в переводе с якутского означает «деревянная палка», а «рестлинг» – это «борьба» по-английски. Суть мас-рестлинга в том, что соперники садятся напротив друг друга и, упираясь ногами в доску, тянут на себя палку. Побеждает тот, кто перетянет к себе на сторону или вырвет палку из рук соперника. Казалось бы, простая игра, а на деле все выливается в океан страстей и тактической борьбы. У спортсменов есть свои подходы к ведению поединков, есть разные хваты палки (право выбора хвата определяют путем жеребьевки перед началом каждого раунда, победителя выявляют по двум выигранным раундам).

– Хват изнутри или снаружи играет здесь огромную роль, – пояснил главный судья соревнований. – Спортсмены любят взять палку с внутренней стороны. Это тактика.

– Атакуй, крути его. Теперь тяни. Газуй левой рукой, – то и дело кричали подопечным наставники.

Безоговорочным лидером должна была стать сборная Республики Саха (Якутия). Самую большую административно-территориальную единицу в мире представляли как кандидаты, так и мастера спорта России по мас-рестлингу. Среди мастеров были Айсен Атастыров и Саина Седалищева, подтвердившие высокий класс, победив в своих весовых категориях. Однако их индивидуальных побед не хватило для первого места в общекомандном зачете, где золото досталось представителям Тверской области, а Якутия оказалась второй. Третье место завоевала Костромская область.

Истоки из глубины веков

На Стефановской площади Сыктывкара состоялись показательные выступления по национальным видам борьбы. Жители и гости столицы Коми увидели мастер-классы по якутской нацборьбе хапсагай, традиционной борьбе тюркских народов куреш, а также ингушскому виду боевых искусств шод сан лат. Каждый из этих видов отличается уникальными техническими элементами. Например, пропагандист ингушской системы тотального боя шод сан лат Магомед-Гирей Сукиев рассказал, что по его методикам готовят представителей спецслужб и элитных телохранителей. Каждый бросок в шод сан лат завершается болевым или удушающим приемом, поэтому борьба в партере минимизирована. Ловя изумленные взгляды, мастер демонстрировал разные методы «выключения» противника. Неизбалованная подобными зрелищами сыктывкарская публика смотрела на блистательно исполняемые болевые приемы и удушения с нескрываемым восторгом. Будучи мастером в разных видах боевых искусств, Магомед-Гирей Сукиев восстановил традиционную для ингушского народа борьбу и дополнил новыми приемами, опираясь на воспоминания старейшин и собственные знания биомеханики.

– В шод сан лат есть элементы ударной и бросковой техники. Этот вид единоборств черпает истоки из глубины веков, из древних воинских систем подготовки, которые в настоящее время отголосками зафиксированы в наших кавказских национальных танцах. Мы потратили много лет на то, чтобы все это раскодировать с помощью воспоминаний наших старейшин. На систему повлияли и современные знания. У нас в республике этим видом занимаются около двухсот ребят. Воинские традиции больше характерны для мужского населения, но есть и девчата.

Он отметил, что в переводе с ингушского шод сан лат означает «подобный бьющему хлысту», а девиз представителей этого вида спорта: «Будь гибким, как плеть».

– Всевышний так сподобил, что слово «шод» еще переводится как «яичный белок». Это не случайно, ведь белок невозможно схватить или как-то сжать, он просачивается между пальцев. Такой же гибкий и неподатливый должен быть воин. При этом наши предки этот же белок при строительстве древних храмов клали в известковый раствор, и он добавлял прочности. То есть это еще и связующее звено. Кстати, совсем недавно именно в яичном белке ученые обнаружили фермент, влияющий на скорость. Это все не случайно, – пояснил мастер боевых искусств.

Магомед-Гирей Сукиев отметил, что, будучи старшим тренером по шод сан лат, планировал привезти в Коми более внушительную команду спортсменов, но получилось приехать лишь вшестером, поскольку в министерстве спорта Ингушетии команда не получила финансовой поддержки, средства на поездку «дали простые люди».

На церемонии закрытия фестиваля Николай Бережной отметил, что проведение таких праздников способствует сплочению России. Это важно для укрепления межнациональных и культурных связей, а также для популяризации спорта. Первое общекомандное место по итогам фестиваля заняла Коми, второй оказалась сборная Москвы, бронза досталась Красноярскому краю. Теперь в региональном министерстве спорта задумались и о проведении зимнего фестиваля национальных видов спорта. Пока формат мероприятия на стадии разработки.

Ярослав СЕВРУК

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