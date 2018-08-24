«Шум времени» современного искусства

Питерский музей Эрарта представил в Сыктывкаре часть своей коллекции

Гигантская пачка папирос «Беломорканал», картины «Танец мертвых зайцев», «Тонкие желтые линии», «Офис 2» и другие произведения современного искусства представлены на открывшейся в Национальной галерее Коми выставке «Шум времени». Экспозиция привезена в Сыктывкар из известного питерского музея современного искусства Эрарта (Эра Арта). Всего в трех залах галереи выставлены 66 работ художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Новосибирска и Липецка.

Выставка приурочена к Году культуры в Коми, объявленному главой республики Сергеем Гапликовым. Кстати, сам глава посетил выставку в День республики. Его сопровождали заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова, министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов и мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Перед официальным открытием выставки искусствовед из Санкт-Петербурга Владимир Назанский провел для журналистов часовую экскурсию, во время которой не только обратил внимание на самые интересные экспонаты, но и рассказал множество фактов из биографий современных творцов.

Название экспозиции, по словам искусствоведа, это отсыл к одноименной книге Осипа Мандельштама. Изданная в 1925 году книга «Шум времени» стала единственным прозаическим сборником поэта. Такой же шум времени отражен и на картинах современных живописцев.

В экспозицию включены работы, появившиеся только за последние два десятилетия. На масштабной картине «Серия 504» Александра Дашевского запечатлена стена обычной российской многоэтажки – на восьми этажах только окна, балконы, спутниковые тарелки и кондиционеры. Такими типовыми панельными домами застроена вся Россия от Камчатки до Калининграда. Причем, по словам Владимира Назанского, это только часть гигантского холста.

– С одной стороны, художник воссоздает реалии времени, а с другой – пытается искать своеобразную красоту в упрощенной геометрии, в образе жизни, – пояснил искусствовед.

Второе масштабное живописное полотно – это картина Ильи Гапонова из серии «Прощание». Уходящие на смену в забой шахтеры изображены техническим кузбасслаком (битумным лаком). Работа посвящена погибшим шахтерам. Две картины Марии Сафроновой повествуют о будничной жизни офисных работников.

– Люди сидят в огромных офисах, исчезает индивидуальное пространство, человек постоянно находится под наблюдением, – отметил Владимир Назанский.

Арт-объект Андрея Сикорского «Беломорканал» сделан из скрепленных степлером сигаретных пачек. Работа «Сиреневые туфли» Анатолия Заславского стала причиной того, что выставка получила возрастной ценз 16+. На картине – обнаженная натурщица в сиреневых туфлях.

– Здесь изображена жена Анатолия Заславского. Она показана не только со спины, но и сама смотрит на свой портрет. Взгляд устремлен вдаль, а там ангел переходит улицы. То есть картина не столь проста, как может показаться, – объяснил Владимир Назанский.

На картине Петра Шевцова «Тонкие желтые линии» название и изображение полностью соответствуют друг другу. Живописец из Липецка Юрий Татьянин представлен яркими картинами «Танец мертвых зайцев» и «Наши спортсмены самые ловкие».

– Современную живопись подчас даже хоронят, – отметил Владимир Назанский. – На стене в Эрарте написано одно из изречений художника Петра Швецова: «Кто сказал, что живопись умерла? Она сама кого хочешь убьет». Мы верим в силу искусства.

Темы, затрагиваемые в работах, позволили выделить в структуре выставки четыре условных раздела: «Идентификация», «Новая серьезность», «Тотальная живопись» и «Экспрессионизм».

Как рассказала директор галереи Ольга Талянина, Эрарта – это крупнейший в России частный музей современного искусства. Он формирует общероссийскую коллекцию современного искусства, в которую входят как произведения неофициального искусства второй половины XX века, так и работы ныне действующих художников со всех уголков страны. Основу собрания музея Эрарта составляет ленинградско-петербургская школа, в том числе ленинградский андеграунд, прочно вошедший в культурную историю города и России. С 2011 года в музее действует проект «Россия в Эрарте». Направленный на воссоздание общероссийского культурного пространства, он связывает Северную столицу с регионами: показывает выставки из собрания Эрарты по всей стране и СНГ и представляет творчество талантливых региональных художников в Санкт-Петербурге. Именно благодаря этому проекту сыктывкарцы и гости столицы Республики Коми смогли увидеть произведения из коллекции Эрарты.

Добавим, пятиэтажное здание, в котором располагается Эрарта, было построено в 1951 году для местного райкома. В советское время здесь размещался Всесоюзный НИИ синтетического каучука. Вход в музей украшают две скульптуры – Эра и Арта, а в интерьерах музея использован wall-art – авторская настенная живопись. В музее собрано более 2800 работ современных художников от 50-60-х годов XX века до наших дней, от реализма до абстракции и примитивизма. Список авторов насчитывает более 270 фамилий.

Выставка «Шум времени. Современная российская живопись» будет работать в Национальной галерее Коми до 7 октября.

Артур АРТЕЕВ

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