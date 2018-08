Диалог культур в День республики

22 августа в городах и районах Коми прошли праздничные мероприятия, посвященные 97-летию государственности республики. Также наши земляки вместе со всей страной отметили День государственного флага Российской Федерации. На Стефановской площади Сыктывкара состоялся межрегиональный мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье», в Кировском парке сыктывкарцев собрала музыкально-развлекательная программа семейного отдыха «Моя республика – моя семья». Вечером на главной площади столицы выступила известная австрийская группа «Joy». Кульминацией праздничного дня стало грандиозное пиротехническое шоу «Огни республики».

Северное многоцветье

«Диалог культур: северное многоцветье» прошел уже в пятый раз, и с каждым годом праздник собирает все больше участников.

– Сегодня праздник для всей России, но для Республики Коми – это особенно торжественный день, потому что 22 августа мы отмечаем ее день рождения. Этот фестиваль показывает, как дружно мы с вами живем. Хотелось бы, чтобы в нашей республике, как всегда, были мир и согласие, – обратилась к землякам со словами приветствия вице-спикер республиканского парламента Валентина Жиделева.

Поздравили гостей и участников фестиваля заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов, директор Санкт-Петербургского Дома национальностей Елена Кузнецова и руководитель делегации из Германии, председатель землячества российских немцев Георг Штоссель.

Зрителям этнофестиваля было на что посмотреть. На площадке «Киподтуяин» («Мастерская») свои работы представили умельцы из разных уголков нашего края. Многие проводили мастер-классы. Корткеросский кузнец Игорь Усачев привез в город небольшой мобильный горн и наковальню и учил горожан кузнечному делу. Мастер по скрапбукингу и текстильным куклам Надежда Шелест провела мастер-класс по изготовлению текстильных сердечек, а интинка Наталия Кремнева учила всех желающих расписывать пряники.

Горожане соревновались в перетягивании каната, метании валенок, фотографировались с верблюдом, угощались блюдами национальной кухни. Настоящей звездой стала северная олениха из Давпона. К загончику, где она паслась, было прикреплено предупреждение, что кормить ее нельзя. Еще нельзя было трогать молодые рожки оленихи.

– Рога растут, и ей больно, – пояснила стоящая рядом девушка.

На импровизированном сеновале проходил лекторий для женщин. Ведущая объясняла им, как правильно говорить и вести себя, чтобы быть привлекательными.

На сценической площадке «Диалога культур» друг друга сменяли молодежные творческие коллективы и солисты, представители национально-культурных автономий. Слушателей покорили мелодичные армянские песни Сусанны Оганесян и зажигательный коми рэп Артемия Барсукова. Также на площади выступили представители болгарской, немецкой, украинской и других автономий. Органично вписались в программу этнодефиле «Город на Сысоле» и «Славянские узоры». В числе выступивших гостей праздника – солистка хора «Jungbrunnen» из немецкого города Оффернбург Людмила Бон, арт-фолк группа «Морденс» из Мордовии и национальная группа «Эктоника» из Удмуртии.

На фестивале было организовано несколько фотозон. В одной из них расположились трехметровые Кöрт Айка и Йиркап, в другой – телега с сеном, в третьей – татарская юрта, в четвертой – ижемский чум. В чуме всех угощали кипрейным чаем. Представители национально-культурных автономий дарили гостям фестиваля флайеры с приветствиями на двадцати пяти разных языках – от азербайджанского до чувашского.

На площадке возле республиканского колледжа культуры припарковался библиомобиль от Национальной библиотеки Коми. Здесь посетителей ждали конкурсы и викторины по краеведению, на знание истории и культуры Коми края. В частности, нужно было узнать по портретам известных в республике людей, опознать по изображению северные ягоды и ответить, в каких районах проходят разные народные праздники. Успехом пользовалась книжная выставка «Республику свою по книгам узнаю», проиллюстрированная открытками с видами нашего северного края. Глава республики Сергей Гапликов также принял участие в викторине, успешно ответив на вопросы по истории региона. Он прошел про всем праздничным площадкам, заглянул в Национальный музей и Национальную галерею.

Завершился фестиваль гала-концертом на главной сцене площади столицы. Здесь выступили местные артисты, «Морденс», «Эктоника» и австрийская группа «Joy».

Семейный отдых

Одновременно с «Диалогом культур» в Кировском парке проходила музыкально-развлекательная программа семейного отдыха «Моя республика – моя семья». Сыктывкарцев и гостей столицы ждали мастер-классы, тренинги, активные и интеллектуальные игры, творческие мастерские, квесты, конкурсы, спортивные соревнования. На главном входе в парк гуляющих встречала энергичная музыка команды барабанщиков.

На стадионе парка работали площадки «Читающий Сыктывкар» и «Детский городок». Аниматоры в костюмах пришельцев и пиратов поводили для ребятишек игры, бесплатно раздавали книги и обучали желающих стефановской азбуке. На других площадках дети преодолевали маршруты в веревочном лабиринте и веревочном парке. Семейные команды бегали по парку с путеводителями квеста в руках. Столичные дачники на одной из аллей демонстрировали свой урожай. Была в парке и благотворительная ярмарка. Ее провела организатор группы «Добрая мама» Лилия Терегулова. Она собрала через интернет ненужные сыктывкарцам детские одежду и обувь и продавала их за символическую плату. Вырученная сумма отправлена на благотворительность.

На парковой набережной была обустроена сценическая площадка, на которой выступали местные и приезжие творческие коллективы и солисты.

Веселый концерт

Ярким финалом дня стал концерт на Стефановской площади группы «Joy» (ее название переводится как «веселье, радость»). Участники популярного в конце восьмидесятых годов прошлого века коллектива вышли на сцену с песней «Back to the 80’s». За час хедлайнеры фестиваля исполнили тринадцать композиций. Прозвучали знакомые хиты «Hello», «Touch By Touch», «Valerie», «Japaneze girls», «Sunshine boogie» и новая песня «Luna park». В перерывах между песнями солист Михаэль Шайкль общался с публикой: «Девушки – молодцы!», «Сыктывкар, хорошо!» В завершение выступления трио исполнило попурри из своих хитов.

В первых рядах зрителей вновь «отжигала» бабушка из усть-куломской глубинки. Она прославилась на всю страну в прошлом году – когда видео с ее танцем под хиты диско-дуэта «Ottawan» появилось на YouTube. В этот раз энергичная бабушка тоже не стала сидеть дома, а приехала на праздник в столицу.

После концерта всех пригласили в Кировский парк. Здесь на берегу Сысолы прошел первый в регионе фестиваль пиротехнического искусства «Огни республики». Почти полтора часа зрители наслаждались феерией ярких залпов от высококлассных пиротехников страны. Красочные номера с музыкальным сопровождением подготовили пять команд: питерская «Пиротехнические дворы Петергофа», арт-студия «Пиромагия» из Костромы, «Пиро-класс» из Протвино Московской области, пиротехнический театр «Волжские салюты» из Самары. Вне конкурса выступила команда предприятия «Пироком» из столицы Коми. Огненные струи фейерверков поднимались в небо с низкого зареченского берега, а зрители стояли на высокой набережной. Шоу сопровождала музыка, в том числе и коми песни.

Все мастера фигурных салютов показали свои лучшие программы. Гран-при конкурса и приз зрительских симпатий достались костромским пиромагам. Гран-при вручили мэр города Валерий Козлов и председатель жюри – представитель ассоциации пиротехников страны Владимир Немирович.

– Хотелось бы поблагодарить за четкость и оперативность всех организаторов празднования 97-летия Республики Коми. Было множество интересных игр, конкурсов и музыки. Салют потрясающий, красивый и незабываемый. Жителям Сыктывкара будет что вспомнить, – поделилась впечатлениями с «Республикой» жительница Сыктывкара Татьяна Манухина. – Предполагаю, что сейчас начнут писать в интернете, что это деньги на ветер, но давайте хоть когда-нибудь просто все порадуемся, ведь для нас хотели сделать незабываемый и запоминающийся праздник. Я думаю, что это получилось.

Праздник отметили не только в столице региона, но и во всех городах и районах. Так, в Печоре на Юбилейной площади работали аттракционы, игровые площадки для детей и ярмарка. В рамках акции «Моя республика» печорцы делали фото на память в «инстарамках». На площади имени Горького для детей и взрослых организовали игровую программу, работала выставка «Прогулки по Печоре».

Сосногорцы отметили День республики световым шоу и благотворительной акцией. Здесь праздник начался с обновления Доски почета. Пятнадцать человек были удостоены звания выдающегося горожанина Сосногорска. Это рабочие, медики, спортсмены, учителя и общественники. Вечером на площади Гагарина перед жителями Сосногорска выступили солисты республиканского театра оперы и балета Алексей Петров, Виталий Гудовский и Елена Серкова.

В Ижме дождливая погода внесла свои коррективы в программу празднования, поэтому часть мероприятий организаторы решили провести в стенах Дома культуры. Здесь посетители могли узнать о фактах из биографии Юрия Спиридонова и истории военного комиссариата, приобрести сувениры и поиграть в краеведческую игру. В этот день ижемцы напомнили еще об одной праздничной дате – Дне государственного флага РФ. Владельцы трех машин в цветах триколора совершили автопробег по улицам райцентра. На праздничном концерте выступили не только местные коллективы, но и гости из Сыктывкара – вокальный ансамбль театра имени Виктора Савина «Тагъя сур». Праздничные мероприятия проходили во всех поселениях муниципалитета. В частности, в Сизябске провели экскурсию по селу.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора