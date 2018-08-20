«Ростелеком» расширяет сеть салонов

«Ростелеком» расширил сеть клиентского обслуживания в Республике Коми: в августе заработали 2 новых офиса для физических лиц. Дочернее предприятие компании «Ростелеком – Розничные сети» открыло новый салон в Усинске и еще один, дополнительно к двум действующим, в Сыктывкаре.

В каждом офисе можно подробно узнать о любой услуге «Ростелекома» и оформить договор на ее подключение. Специалисты подберут выгодные тарифы и пакетные предложения для интернета и мобильной связи. В центрах доступны новая интеллектуальная система «Умный дом» и сервис облачного видеонаблюдения. Менеджеры подскажут, как работают эти продукты и как они помогают современному жителю.

В зоне тестирования можно освоить управление услугой «Интерактивное ТВ»: попробовать записать телевизионный эфир и промотать рекламу, заказать фильм в «Видеопрокате» и просмотреть музыкальную подборку в «Караоке».

Новые клиентские центры широкопрофильные: подключив услуги связи, посетители в едином пространстве могут решить другие текущие дела: отправить денежный перевод, заплатить за кредит, оформить страховку, забрать интернет-заказ, купить гаджет, антивирусную программу, авиабилет.

Также в салонах связи представлен широкий выборов смартфонов таких популярных брендов как Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor и многое другое.

Офисы расположены по адресам:

— г. Сыктывкар, ул Карла Маркса, 182.

— г. Усинск, ул. Парковая, д. 8 «Б» (ТЦ «Норд Хаус»)

текст и фото «Ростелеком»