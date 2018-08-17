Спасительная иммунизация

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой в европейских странах в Коми необходимо усилить пропаганду вакцинации от инфекционных заболеваний, дающих тяжелые осложнения. Об этом на заседании республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством зампреда правительства Коми Натальи Михальченковой заявил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

В ходе заседания были подведены итоги эпидемического сезона-2017/2018 и намечены задачи на 2018-2019 годы. Ромэн Галимов отметил, что минувший сезон в Коми пережили с честью. По плану нужно было привить 40 процентов населения республики, это 340 220 человек. Вакцина для взрослых в прошлом году в полном объеме поступила уже 9 августа, в сентябре – для детей. К окончанию иммунизации 1 декабря были привиты от гриппа 355 173 человека – 41,8 процента. В том числе 99 900 детей. Средства на вакцинацию поступали из разных источников. Большая часть – за счет федерального бюджета, остальное – за счет предприятий и учреждений и личных средств граждан.

Определение циркуляции вирусов гриппа началось на шестой неделе 2018 года – с 5 по 11 февраля, когда в материалах заболевших была выявлена ДНК вируса гриппа Н1N1 – пандемического гриппа. Со следующей недели начал циркулировать вирус гриппа В. Циркуляция гриппа Н3N2 стала определяться с девятой недели – с 26 февраля по 4 марта.

– Циркуляция этих вирусов определяется и по настоящее время. Думаем, что это все-таки артефакты. Потому что грипп в этом году по всей территории РФ необычайно долго циркулировал. Случаи выявления вирусов мы регистрировали даже в конце мая 2018 года, – рассказал Ромэн Галимов.

Наиболее высокий уровень обращений регистрировался с 9 по 29 апреля, когда заболеваемость находилась на уровне эпидпорога либо незначительно его превышала. Среди детей от 0 до 2 лет и школьников заболеваемость не превышала порогового значения на протяжении всего сезона. Среди детей 3-6 лет незначительное превышение было зарегистрировано с 15 по 21 января и с 23 по 29 апреля. Среди взрослых порог был незначительно превышен на 5,2 процента с 23 по 29 апреля. За четыре месяца 2018 года зарегистрировано 1564 случая внебольничных пневмоний, из них 35 случаев закончились летальным исходом. За тот же период 2017-го – 1131 случай внебольничных пневмоний, из них 61 закончился летальным исходом. Летальных случаев от гриппа не зарегистрировано.

В новом эпидсезоне 2018-2019 годов стоит задача привить не менее 45 процента населения, или 378 400 человек. В том числе лиц из группы риска не менее 75 процентов. Из них 370 000 человек планируется привить за счет средств федерального бюджета и 8400 – за счет республиканского. Федеральная поставка вакцин против гриппа для детей ожидается до конца августа.

В Коми уже поступили 108 900 доз вакцины, но пока только для взрослых (45 процентов от потребности). Состав вакцины в этом году изменился на две трети, так как Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для Северного полушария на сезон 2018-2019 годов включить вирусы гриппа А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09, вирусы гриппа А/Сингапур/INFIMH/19-0019-2016(H3N2), вирусы гриппа B/Колорадо/06/2017.

О степени готовности учреждений здравоохранения к эпидемическому сезону рассказала начальник управления здравоохранения Минздрава РК Ирина Кондратьева. По данным минздрава республики, коечный фонд в стационарах на эпидсезон 2018-2019 годов достаточный. Аппаратами замещения дыхательных функций лечебные учреждения снабжены. В 2016 году министерством был приобретен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это в настоящее время самый лучший способ поддержания функции дыхания у больных тяжелыми формами гриппа и пневмонии. Аппарат поставлен в республиканскую больницу, весь персонал обучен работе с ним.

С 1 сентября 2018 года будет введен мониторинг наличия противовирусных препаратов в учреждениях здравоохранения и аптечной сети, а также обращаемости в медучреждения пациентов с симптомами ОРЗ и гриппа.

С учетом поступления вакцины из всех источников охват населения должен составить в текущем году не менее 46 процентов. На настоящий момент уже охвачено вакцинацией против гриппа более 3100 человек. Поскольку среди населения, по словам Ирины Кондратьевой, сильны «антивакцинальные настроения», в Коми начата медиакампания под девизом «Защити республику от гриппа». В ее рамках с конца августа по конец октября будут публиковаться материалы о необходимости и важности прививок. Откроется мобильный пункт вакцинации около одного из торгово-развлекательных центров Сыктывкара.

– С 2015 года мы ежегодно проводим вакцинацию и против пневмококковой инфекции, которая является одной из причин развития тяжелых осложнений больных гриппом и может сама по себе приводить к тяжелым заболеваниям органов дыхания, – рассказала Ирина Кондратьева. – С позапрошлого года, помимо федеральных, начали выделять на это и региональные средства для пациентов из группы риска. В группу риска входят люди старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями и призывники. Вакцина сегодня имеется в наличии в медучреждениях. 50 процентов пациентов группы риска уже привиты этой вакциной. Будущие солдаты будут привиты в призывную кампанию.

На совещании утвердили комплексный план по санитарной охране территории Республики Коми от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний на 2019-2023 годы. Предусматривается проведение санитарно-профилактических мероприятий в благополучный период и период угрозы и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая карантин, по локализации и ликвидации возникших эпидемических очагов болезней.

За время действия предыдущего плана произошло два ЧП. В первом случае двумя жителями Ухты было завезено заболевание из ОАЭ. Из Дубаи они летели через Москву, и хотя оба еще в Арабских Эмиратах чувствовали себя очень плохо, каким-то образом им удалось в Москве пройти санитарно-карантинный контроль. Сразу по приезде в Ухту заболевшие вызвали «скорую». Была проведена огромная работа, проверены все их попутчики из Дубаи в Москву и из Москвы в Ухту. Предварительный диагноз – ближневосточная короновирусная инфекция. В конечном итоге анализы показали, что заболевание вызвано бактерией легионеллы. Но тем не менее мероприятия проведены в полном объеме.

Второй раз мероприятия плана были задействованы в 2016 году, когда на территории Ямало-Ненецкого округа выявили сибирскую язву. Тогда подключили уже три службы, в том числе ветеринарный надзор, что позволило не допустить появления и распространения заболевания в Коми.

– Сейчас сезон наиболее активного туризма, а ситуация с инфекционными заболеваниями в Европе достаточно напряженная, – отметил Ромэн Галимов. – Роспотребнадзор неоднократно напоминает нашим туристам, что в Европе – корь. В Великобритании зарегистрировано уже 1654 случая, во Франции – 2646, на Украине – 25 008 случаев. Во Франции зафиксирована даже сибирская язва. Вероятность завоза инфекционных заболеваний достаточно высока, и в связи с этим весьма актуальной становится тема вакцинации. В то же время у нас немало родителей, которые отказываются прививать своих детей и подвергают их огромному риску. В Коми 1300 детей, которые не привиты. Это не считая тех, кто не может быть привит из-за медицинских противопоказаний.

Галина ГАЕВА