17-18 августа в Усть-Вымском районе будет вся республика!

Темой эко-культурного фестиваля, который впервые пройдет на усть-вымской земле в День республики, 17-18 августа 2018 года, станет рябина — символ плодородия, благосостояния, женской красоты и любви. Гостей празднества в эти дни ожидают ярмарка, арт-площадки, песенные конкурсы, молодежные квесты, спортивные состязания и многочисленные мастер-классы.

День первый – молодежный

Первый день праздника будет посвящен семье и молодежи. В этот день в район приедет Глава РК Сергей Гапликов. День начнется открытием молодежного форума «Птица счастья», на который приедут более ста молодежных лидеров из республики и соседних регионов. Они проведут в Айкино два дня, у нашей местной молодежи будет хороший повод познакомиться и подружиться с самыми продвинутыми ребятами страны.

В этот же день в с.Айкино будут чествовать лучшие семьи района и республики. Более 60 таких семей: мамы, папы, дети, внуки, их бабушки и дедушки – пройдут торжественным парадом по главной улице райцентра. Еще одними участниками торжества станут молодожены 2018 года, они высадят в центре села рябиновую аллею.

Предлагаем родителям привезти своих детей-подростков в Айкино к 18.00 часам на молодежный фестиваль «Пелысь койташ». Молодежь будет приветствовать Глава республики Сергей Гапликов. Для молодежи готовится дискотека с самыми крутыми ди-джеями, современным звуком, светом, музыкой, файер-шоу и ночным салютом. Гуляем до 24.00 часов. Приехать на праздник лучше на своем транспорте, стоянок предусмотрено достаточно. Весь вечер будут работать кафе. Взрослым программа точно покажется интересной, да и за подростками лучше бы присмотреть в ночное время и спокойно увезти их домой. Энергетика фестиваля будет мощной!

День второй – ярмарки-краски

Центральным событием второго дня праздника (18 августа) станет традиционная Герасимовская ярмарка: раскрученное, многолюдное, любимое населением мероприятие. В этот день в Айкино съедутся более 250 предпринимателей из всех уголков России. Продают пуховые платки, кружево, школьную форму, пимы, корзины, уникальны работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Будут представлены товары местных производителей. Сельские и городские поселения Усть-Вымского района, Республики Коми, Архангельской области развернут здесь же свои уникальные подворья. Вся торговля будет развёрнута по улицам Школьная и Садовая.

Одновременно, с 10.00 утра на центральной площади возле торгового центра начнет свою работу мини-ВДНХ Усть-Вымского района с участием местных предприятий-производителей: фермеров, фанерщиков, лесопереработчиков. Свои стенды представят центр занятости, пенсионный фонд, сбербанк, госуслуги и прочие. Пройдет конкурс профессионального мастерства парикмахеров.

В 12.00 часов на стадионе начнет свою работу основное театрализованное действо праздника «Пелысь гаж». Оно подготовлено профессиональной режиссерской командой, в нем примут участие лучшие коллективы республики. Такого вы еще не видели!

В год проведения чемпионата мира по футболу как нельзя более уместным и торжественным будет традиционный, четвертый по счету футбольный турнир среди национальных команд НКА Усть-Вымского района и Республики Коми.

Александр Ягъя — бывший солист группы «Белый орел», даст концерт на стадионе в 17.00 часов. Далее выступит кавер-группа «Отдел кадров», которая, кроме зажигательной музыки, славиться своим умением держать большую аудиторию. Гуляние продлится до 22.00 часов.

Как и в первый день, будет запланировано достаточное количество стоянок для личного автотранспорта. Чтобы в любое удобное время приехать и уехать (с покупками, малышами, бабушками и дедушками) лучше быть на своей машине. Где поесть: предусмотрена работа множества уличных торговых точек – напитки, кулинария, шашлык и прочее. Вообще, второй день праздника ориентирован на семейный отдых.

Все флаги в гости к нам! Но прежде всего здесь ждут вас, дорогие жители всех уголков Усть-Вымского района. Вы надолго зарядитесь энергией, получите самые лучшие впечатления и положительные эмоции.

Пресс-служба администрации МР «Усть-Вымский»