Уважаемые работники железнодорожного транспорта, ветераны!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!

В жизни нашей большой республики железнодорожный транспорт играет важнейшую роль, объединяя города и районы, вовремя доставляя пассажиров и грузы. От круглосуточной слаженной работы машинистов, проводников, диспетчеров, работников станций, вокзалов и ремонтных бригад зависит развитие региона и уровень качества жизни.

Совместно с нашими партнерами мы делаем все для того, чтобы на железнодорожном транспорте было комфортно и безопасно работать и путешествовать. Запускаем новые поезда по наиболее востребованным маршрутам: в сентябре начнет курсировать дневной экспресс «Сыктывкар-Усинск». Мы ведем системную работу по обновлению железнодорожных станций, вокзалов, остановочных пунктов. В ближайшие два года на территории республики появятся 15 новых пассажирских платформ. К 100-летию республики в Сыктывкаре будут отремонтированы здание вокзала и железнодорожная платформа, в Сосногорске – построено новое здание вокзала.

В профессиональный праздник хочу поблагодарить за добросовестный труд всех работников стальных магистралей. Желаю вам здоровья, счастья взаимопонимания в семьях, мира и благополучия, пусть во всех делах и начинаниях сопутствуют удача и успех!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми