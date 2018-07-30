Возвращение в Заполярье

Известный путешественник Иван Ширяев привез в Воркуту группу туристов

Воркуту вновь посетил известный путешественник и представитель Русского географического общества Иван Ширяев. Камышинский путешественник (так он себя называет в честь родного города Камышин Волгоградской области), известен тем, что поставил себе цель – посетить все 1122 города страны.

Путешествовал он раньше в основном автостопом, а сейчас ищет попутки через сайт BlaBlaCar. Останавливается на ночлег обычно в пожарных частях. Свой проект знакомства с Россией – «От Кореи до Карелии» – мужчина начал осуществлять шесть лет назад. За это время он посетил порядка пятьсот пятидесяти российских городов – это почти половина от запланированного. Визит в каждый город официально фиксируется печатью.

В мае 2016 года Иван Ширяев уже был в Коми. Менее чем за месяц он посетил все десять городов региона: Сыктывкар, Микунь, Емву, Ухту, Сосногорск, Воркуту, Инту, Печору, Усинск и Вуктыл. В северные и заполярные города республики ему пришлось добираться поездом. Тогда же путешественник из Воркуты съездил в Лабытнанги, и оттуда на катере перебрался через Обь в Салехард.

– 27 октября 2012 года я вышел из дома и считаю именно эту дату началом путешествия, хотя на тот момент у меня не было четкой цели посетить все города России, – рассказал «Республике» историю своих странствий камышинец. – За первые три месяца я побывал во всех 24 областях Украины и в Крыму. Также побывал во всех шести областях Беларуси. Путешествуя по Украине, я познакомился с путешественником, который в свое время объехал все города этой страны. Сама затея мне понравилась, и я решил совершить нечто подобное у нас. Моя задача – посетить все населенные пункты России, которые имеют статус города. Есть также затея знакомиться с Иванами Ширяевыми по всей стране. На посещение малых городов, а их в России более семидесяти процентов от общего числа городов, мне обычно хватает одного дня. В городах с населением более ста тысяч человек я остаюсь на несколько дней. Нужно, по меньшей мере, ознакомиться с основными достопримечательностями, узнать об истории и происхождении названия населенного пункта, пообщаться с местными жителями и собрать достаточно материала для фоторепортажа об этом городе. Насколько мне известно, в мире пока нет человека, который побывал во всех городах нашей страны. Некоторые считают, что по этому признаку лидирует Владимир Путин. Однако президент, бывая в тех или иных городах, не посещает их в том смысле, который я вкладываю в это понятие.

Финансы для поездок Иван Ширяев обеспечивает себе сам, подрабатывая время от времени по строительству. Бывает, что неравнодушные люди оказывают ему посильную помощь, предлагая продукты, одежду, обувь, деньги, ночлег, или пополняют баланс телефона или банковской карты. Со временем путешественник хочет написать книгу о своих странствиях.

В этом году он вновь вернулся в понравившуюся ему Республику Коми. На этот раз он приехал в Воркуту как руководитель туристической группы проекта «Неизвестная Россия». В составе группы, которую сопровождал Иван, было двадцать два человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Кирова и Усинска. Четыре дня, с 12 по 15 июля, они гуляли по Воркуте, ездили в заброшенные и полузаброшенные шахтерские поселки. Туристы были на экскурсии на Центральной углеобогатительной фабрике, выезжали в тундру, в поселок Хальмер-Ю, побывали на водопадах реки Хальмер-ю, сходили на концерт местной группы, посетили 16-летие мотоклуба «Полярные волки», удивились низким ценам на городские квартиры, запечатлели местные граффити.

– Воркута нас сильно впечатлила, – рассказал «Республике» путешественник. – На мой взгляд, это интересный, необычный, примечательный, но недооцененный туристами город. Впечатления от него двоякие. С одной стороны жалко, что город находится в таком полузаброшенном состоянии, но центральная часть города выглядит красиво, есть на что посмотреть. Совсем другая картина открывается, когда едешь по воркутинскому «кольцу» по заброшенным поселкам. Нас сопровождал хороший экскурсовод Ирина Витман, которая специализируется на истории ГУЛАГа. Очень повезло с погодой. Было солнечно и даже жарко, в тундре не было комаров, некоторые из нашей группы купались в заполярной реке.

Особенно Иван Ширяев отметил доброжелательность и честность жителей заполярного города. Когда одна девушка из его группы забыла на центральной обогатительной фабрике кошелек, то ему сразу же позвонили и сказали, когда и где можно забрать пропажу. А когда он случайно оплатил транспортные услуги дважды, то водитель сразу приехал вернуть лишние деньги.

Путешественник составляет своего рода рейтинги городов. Оценивая города республики (Сыктывкар как столица вне конкуренции), Иван Ширяев на первое место ставит Воркуту. Хотя каждый из городов Коми ему чем-то понравился и запомнился.

В Воркуту камышинец приехал сразу после посещения всех городов Кировской области, а из Заполярья отправился на Смоленщину. В перспективе, проект «Неизвестная Россия» планирует и дальше привозить в Воркуту группы туристов, таким образом, способствуя развитию внутреннего туризма в Коми. Иван, со своей стороны, готов сопровождать такие группы.

Артур АРТЕЕВ

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