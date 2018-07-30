Владимир Рунг: «Столица республики будет застраиваться во всех четырех направлениях»

В последние годы Сыктывкар активно меняет свой облик – появляются новые жилые комплексы, объекты социального значения, обновляются и благоустраиваются места массового отдыха. Но при этом остается еще много нерешенных, застарелых проблем, которые волнуют горожан. О том, как они будут решаться, и о перспективах развития города в интервью «Республике» рассказал главный архитектор столицы Владимир Рунг.

– В Сыктывкаре пока еще много остается старых двухэтажных «деревяшек», которые уже не вписываются в общий городской ансамбль. Сколько ветхих домов планируется снести в этом году и где?

– По программе переселения ветхих и аварийных домов в этом году будут снесены дома по Интернациональной, 164 и по улице Лизы Чайкиной, 4 – в поселке Седкыркещ.

– Уже много лет на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе стоит полуразрушенное здание, в котором ранее располагалось городское Управление образования. Почему оно до сих пор и не снесено, и не восстановлено? Что планируется на этом месте?

– С этим зданием, расположенным по улице Карла Маркса, 207 ситуация непростая, так как после выезда оттуда управления образования территория и здание были выставлены на аукцион, и в 2010 году были приобретены в собственность. Влиять на собственника и заставлять его делать что-то определенное мы не можем. Собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные сооружения в соответствии с назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и строительных нормативов.

Единственное, что мы можем в данном конкретном случае: если собственник примет решение строить там что-то новое, потребовать от него, чтобы новое здание соответствовало зоне этого участка. То есть, в жилой зоне может быть построено только жилое здание, а в общественной – общественное. Несколько лет назад администрация города направляла собственнику письмо с просьбой навести порядок на территории, но сейчас территория огорожена, никаких происшествий там не было. Претензии со стороны надзорных органов тоже не поступали.

У меня, как главного архитектора, вызывает глубокую озабоченность сложившаяся ситуация, но в данный момент не представляется возможным воздействовать на собственника здания.

– Такая же судьба и у здания бывшей поликлиники №1 по улице Бабушкина, 21. Уже много лет его не могут ни продать, ни восстановить. И заброшенное здание портит внешний вид улицы. Неужели потенциальных инвесторов не привлекает место в центре города?

– Его выставляли на торги уже несколько раз. В 2012 году делался проект реконструкции этого здания, согласно которому должен был надстраиваться четвертый этаж. Но на тот момент не нашлось достаточно средств для воплощения проекта в жизнь, а сейчас есть другие приоритеты. До конца 2018 года здание поликлиники находится на электронной площадке по приватизации, то есть гипотетически его могут приобрести. Если результат будет отрицательным, то в следующем году вновь будет решаться его дальнейшая судьба.

– Горожане сетуют на то, что после ремонта фасадов на домах сталинской постройки очень быстро осыпается штукатурка. Почему это происходит?

– Ремонтом домов занимается Региональный оператор – фонд капитального ремонта. При производстве работ, возможно, были нарушены технологии или использована штукатурка недостаточного качества. Так как это ценная архитектурная среда, нельзя на этих зданиях экономить и использовать неподходящие материалы. Сейчас в обязательном порядке при ремонте фасадов и крыш домов, относящихся к ценной архитектурной среде, с администрацией города должны быть согласованы колерные паспорта, в которых обозначено, какой цвет будет, какие материалы будут использоваться. Если такой колерный паспорт у дома уже есть, мы его находим в архивах и посылаем в Фонд регионального оператора. Если нет колерного паспорта, то его делают и приносят на согласование.

К сожалению, невозможно отремонтировать все исторические дома одновременно. К примеру, дому на Советской, 26 повезло: там в один год сделали крышу, на другой год – фасад. В целом все получилось. Конечно, много старых зданий уже подлежат капремонту, но движется это медленно, потому что фонд исходит из своих финансовых возможностей.

– Интересует судьба деревянных зданий – бывшей православной гимназии на пересечении улиц Куратова и Советской и здания бывшей школы №13 по улице Виктора Савина. Они также уже давно стоят, затянутые в нетканку, и портят вид города.

– Оба эти здания являются объектами культурного наследия и, так как они внесены в реестр, они не могут быть снесены. Здания находятся в республиканской собственности. Школу №13 уже пытались продать за символическую цену в один рубль. Она может находиться в частной собственности, но, так как это объект культурного наследия, потенциальный покупатель может ее приобрести только с пакетом обременений, касающихся в ряде случаев внутреннего содержания и всегда – внешнего вида здания. В общем, если школу №13 кто-то приобретет в частную собственность, то он обязан ее привести в первоначальный вид. Внутри это может быть уже не школа, а какие-нибудь офисные или административные помещения, но они обязательно должны восстанавливаться в прежнем виде. Но, к сожалению, пока никто это многострадальное здание приобрел.

– Но ведь здание православной гимназии не такое уж большое и не такое уж запущенное, неужели в бюджете нет денег на его восстановление?

– Напоминаю, что здание является республиканской собственностью. Либо республика найдет деньги на реставрацию и будет использовать его под свои нужды, либо найдется частный инвестор и будет использовать в своих целях, но обязательно с обременением.

– На улице Советской, напротив магазина «Сувениры» находится двухэтажное жилое деревянное здание с балконами, которое тоже является объектом культурного наследия. Только этот объект уже не украшает город. Впрочем, как не радует и самих жильцов, его населяющих, так как все коммуникации там уже давно прогнили, оконные рамы и полы перекосились. Если этот дом нельзя снести, как ветхое жилье, то почему его не реставрируют?

– Ветхость здания определяется комиссией. Но, поскольку это объект культурного наследия, здесь есть только два пути: либо временно переселять жильцов и ремонтировать здание, либо использовать его уже каким-то другим образом. Потому что то, что находится в реестре, сносить нельзя. Это здание интересно еще и тем, что когда-то это был элитный дом, в котором жили чиновники высшего звена. Первый признак элитных домов того времени – это то, что фасадом они не выходили на красную линию улицы, а перед ними обязательно был небольшой сквер. Этот дом тоже находится в удалении от дороги и перед ним зеленая зона. Подобное же здание есть на улице Кирова, напротив детской части парка.

– Часть сыктывкарцев недовольна тем, что возле здания ж/д вокзала строится торговый центр. Может, лучше было бы сделать автостоянку? Проблема парковки, особенно в таких оживленных местах, очень актуальна для города.

– Это старая история. Решение о выделении этого земельного участка под строительство принималось давно, еще в 2007 году, поэтому сложно отвечать за предшественников. Сейчас все участки, которые выделяются под строительство, выставляются на аукцион. Раньше была другая процедура: проводились акты выбора земельного участка, по такому акту и был предоставлен этот участок под строительство. А с 2009 года в городе действует генплан и правила застройки и землепользования, где есть зонирование на жилые, общественные и зеленые зоны, где что можно строить и т.д.

– Каковы перспективы города согласно этому генплану? Центр Сыктывкара уже очень плотно застроен. Несколько лет назад шла речь о строительстве микрорайона «Югыд чой» в районе Емваля. Был даже проект застройки, но никто не взялся за строительство, так как там нет коммуникаций. Эта идея погибла или все же будет реализована?

– До конца она не погибла, хочется верить, что это вопрос времени. Сейчас в центральной части город уже не застраивается, строительство ведется на окраинах, расширяя границы города. В направлении к Эжве возвели многоэтажный жилой комплекс «Атлантида», сейчас собираются строить «Атлантиду-2». То есть, застройки движутся туда. По другой стороне Октябрьского проспекта тоже предполагается и жилая, и общественная застройка. В свою очередь из Эжвы строительство движется в сторону города, со стороны улицы Весенней. По другой стороне, где находится эжвинская «Северная Олимпия», тоже предполагается строительство общественных и жилых зданий. То есть, коммуникации тянут постепенно с двух сторон. Строительство идет достаточно быстрыми темпами, и через несколько лет, я думаю, приблизится к Емвалю и тогда, возможно, начнет реализовываться проект «Югыд чой».

Если взять другую часть города – Давпон, то там тоже развивается многоквартирная застройка, появился жилой комплекс «Русская роща-1», на другой стороне – «Русская роща-2». Так что город разрастается.

На будущее остается еще прекрасная для застройки огромная территория в сторону Лесозавода, но это, конечно, только после переноса аэропорта. Идея перенести аэропорт стара как мир, но пока она остается только идеей. Нормы строительства аэропорта, который возводили в Соколовке, изменились, и заброшенное строительство уже не может быть восстановлено. Нужен новый проект.

– Лицо каждого города определяют какие-то запоминающиеся объекты, особенности архитектуры, цветовая гамма города. Что, на ваш взгляд, определяет лицо Сыктывкара?

– Это наиболее часто задаваемый вопрос. Действительно трудно сказать, что Сыктывкар отличает от других городов, и все же у каждого города есть свое узнаваемое лицо. Чтобы придать ему свой неповторимый стиль, нужно сохранять и реставрировать объекты культурного и исторического наследия, дополнять их, развивать и совершенствовать архитектурное пространство, потому что именно они формируют восприятие города, остаются в памяти и переходят в стереотип восприятия. Понятно, что новые здания тоже определенным образом отпечатываются в сознании и впоследствии становятся символами города. К примеру, таким символом уже стало здание Торгового центра на Первомайской, названное в народе «Свечкой». Думаю, лицо проявляется еще и в общем благоустройстве, пространствах, характерных арт-объектах.

У специалистов была идея сделать музей под открытым небом и с этой целью сохранить часть индивидуальной застройки по улице Заводской. Чтобы, когда город совсем обрастет новостройками, сохранить хотя бы кусочек старого Сыктывкара. Но как это сделать, если частник сам себе хозяин? Он может реконструировать дом, продать кому-то землю. Очень надеюсь, что набережная в районе Кировского парка, когда будет благоустроена, тоже станет визитной карточкой Сыктывкара.

– В городе очень мало зеленых зон. Планируется ли где-то сделать новые скверы?

– Конечно. Но все должно иметь свое логичное место. К примеру, на градсовете обсуждался вариант сквера напротив Стефановского собора. Все проголосовали за то, что этот пустырь как нельзя лучше подходит для зоны отдыха. Засадим его деревьями, разобьем цветники, дорожки. Вид там очень хороший. На перекрестке Ленина и Орджоникидзе на месте снесенного в прошлом году деревянного дома тоже планировали либо сквер разбить, либо построить здание. В результате архитекторы решили, что лучше построить здание в таком же классическом стиле, как и рядом стоящие – не выше трех этажей. Потому что, если делать сквер, то он будет смотреться непрезентабельно, так как фоном служат здания, портящие вид всей улицы. Вместо снесенного деревянного дома на Интернациональной, позади здания администрации, планируется сделать автостоянку, но, чтобы она не подходила к тротуару, ее отделят небольшим сквериком. Так мы и зелени прибавим в городе, и увеличим места для парковки в центральной части города. То же предлагается сделать по улице Интернациональной, 164 на месте деревянного дома, который будет снесен.

– В Сыктывкаре появляется все больше машин, но не хватает парковочных мест. Решается ли как-то этот вопрос?

– Новые жилые комплексы строятся со стоянками и подземными гаражами, но существующие нормативы уже не соответствуют современным нормам: машин все равно больше, чем мест. Мы сейчас прорабатываем вопрос увеличения числа стояночных мест в строящихся жилых комплексах. Наряду с этим планируется увеличение парковок в центральной части города.

– Сыктывкар для вас не чужой город. Что вы как архитектор считаете его сильными сторонами, а что слабыми? Что вы обязательно изменили бы в нем при наличии финансовых возможностей?

– Сыктывкару требуется масштабное качественное благоустройство улиц, общественных пространств и дворовых территорий, планомерное озеленение, модернизация пешеходной и дорожной сети.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА