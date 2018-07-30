В Сыктывкаре отпраздновали 322-летие ВМФ

Традиционно в последнее воскресенье июля российские моряки отметили День Военно-морского флота. В столице Коми второй год подряд праздник обходится без больших торжеств. Моряки скромно помянули на митинге павших товарищей, а затем продолжили отмечать праздник в своих компаниях.

Во все времена российские моряки славились несгибаемой силой и твердостью духа. История помнит подвиги тех, кто сражался на бронепалубном крейсере «Варяг» и канонерской лодке «Кореец», морские победы советских моряков на фронтах Второй мировой войны и боевые триумфы русского флота при Петре Первом. В столице Коми почтить память героев моряки собрались вместе с семьями у памятника «Скорбящий воин». На торжественном митинге выступил руководитель Коми региональной общественной организации ветеранов ВМФ Михаил Габов. Напомнив собравшимся о чести, доблести и моряцком братстве, он пожелал всем, чтобы удача сопутствовала так же часто, как ветер матросу в открытом море.

Член правления региональной общественной организации ветеранов погранвойск Сергей Ванькевич, поздравив «братву», отметил, что морские части тоже входят в погранвойска:

– Мы все друг другу братья, и мы тут не случайно. За историю ВМФ прославились такие фамилии как Сенявин, Ушаков, Нахимов. Этот ряд можно продолжать еще долго. Хочу пожелать попутного ветра, чистого фарватера, умения маневрировать и не садиться никогда на мель.

В свою очередь член правления региональной организации ветеранов ВМФ Петр Власов призвал задуматься о дате, которую отмечает наш флот:

– Кто еще знает такую историю. Корабли, подводные лодки, морская пехота. Кого у нас только нет. Это настоящее флотское братство. История морского флота знает Гангут и Гренгам, Чечню и Сирию. Наша карта необъятна, куда ни покажи пальцем, везде был наш великий прославленный флот. Золото побед всегда будет оставаться в наших сердцах. Моряк, который ушел на дембель, всегда помнит о том, что он моряк, он всегда должен быть образцом для подражания для нового поколения, чтобы наши дети знали, кто их отцы и как они добывали нам победы, чтобы мы жили мирно и счастливо.

Петр Власов участвовал в урегулировании военного конфликта в Сирии, был в командировках и не понаслышке знает, что значит боевой пост. Братьям-морякам в этот светлый день он пожелал отметить праздник достойно:

– Важно, чтобы мы не превращались, в не пойми кого. Не буду говорить, как это бывает иногда, по вечерам. Давайте проведем этот праздник достойно. Это хороший светлый праздник, но, к сожалению, не все сегодня смогут его отметить, ведь кто-то положил жизнь за Отечество, за наш Военно-морской флот. В связи с этим хочу объявить минуту молчания.

Память погибших на службе моряков почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику «Скорбящий воин» и мемориалу «Вечная слава».

Второй год подряд День ВМФ обходится без больших празднеств. В предыдущие годы праздник для моряков устраивали в Финно-угорском центре или на городском пляже. Общаясь с журналистами, Петр Власов сказал, что на празднике моряки должны вести себя достойно, чтобы окружающие понимали, что это не просто люди в бескозырках, а это люди, которые служили и прошли суровую школу жизни. Было время, когда в День ВМФ проходили развлекательные мероприятия, в частности, Петр Власов активно участвовал в чемпионате по армрестлингу среди моряков. Вспоминая об этом, он сказал, что, безусловно, подобные мероприятия в этот день играют огромную роль:

– У нас есть опыт проведения больших спортивно-развлекательных мероприятий, и в следующем году, надеюсь, нам помогут организоваться. Тут ведь собирается большая масса людей, сейчас они пойдут по городу и не все внемлют моим словам, не все где-то просто скромно отметят. Кто-то может пойти и начать высказывать недовольство. Поэтому лучше всегда людей собрать, чтобы они выпустили пар, хорошенько отпраздновали организованно все вместе.

Михаил Габов рассказал, что организация, которую он представляет, ведет активную патриотическую и просветительскую деятельность среди детей, для них проводят уроки мужества, игры наподобие «Зарницы» и многое другое. В правлении организации девять человек, в нее входит также капитан первого ранга Михаил Хальзов – ветеран Великой Отечественной войны. Отвечая на вопрос о том, где на все это берутся средства, ведь те же дымовые шашки для военно-патриотических игр стоят недешево, он сказал, что в основном все покупается на свои личные деньги.

– Призываем всех к добровольной финансовой помощи. Да, нужна и форма, и дымовые шашки, и взрывпакеты. Хотелось бы, конечно, чтобы горадминистрация и правительство региона не только на нас в Коми обратило внимание, а на все подобные региональные организации. Ведь мы ведем важную деятельность, воспитываем в детях патриотизм. Пусть нас пригласят и спросят, чем помочь. Нам не обязательно давать деньги, если дадут материалы, то этого достаточно. У министерства обороны этого добра много, но пока никто нам не предлагал, а наши просьбы остаются без ответов, – сказал Михаил Габов.

По поводу отсутствия праздничных мероприятий он отметил, что это требует немалых финансовых затрат, поэтому уже второй год моряки не будут централизованно собираться на городском пляже или в другом месте:

– Мы небольшой компанией соберемся в закрытом коттедже. Там проведем спортивно-массовые развлекательные мероприятия с женами и детьми.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора

29 июля в сквере у сосногорского военкомата в шестом микрорайоне установили памятный знак служившим на флоте. Это якорь и корабельная рында.

Инициаторами установки были ветераны флота, а средствами помог местный предприниматель. Они планируют расширить композицию, установив у знака памятную доску и корабельную рубку.

Фото Сергея ЛАРИОНОВА