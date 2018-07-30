В столице Коми началась реализация народных проектов

Инициативы жителей Сыктывкара вошли в число 125 проектов-победителей отбора по числу набранных баллов.
Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован в 2016 году главой республики Сергеем Гапликовым.
Как сообщает пресс-служба столичной администрации, по предложениям горожан обустроят ряд социально значимых объектов. В частности, в зале национальных объединений Эжвинского центра коми культуры начат ремонт зала и фойе, после этого помещения будут оформлены в национальном стиле.
В рамках проекта «Доступный мир библиотек» в центральной детской библиотеке «Алый парус» по Школьному переулку, 13 ведутся работы по демонтажу крыльца и подготовке фундамента для последующего ремонта входной группы и установки пандуса для маломобильных категорий населения.
В скором времени в местечке Заречье появится детская площадка с игровыми элементами. Место установки площадки уже определено, проведена расчистка территории, готова проектная документация.
Подробнее узнать о ходе реализации народных проектов в формате фото-отчетов можно на странице проекта «Народный бюджет» в социальной сети «ВКонтакте».
Лина ПЕРОВА
Фото vk.com
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