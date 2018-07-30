В Коми обсудили изменения пенсионной системы

Участники дискуссионной площадки рассмотрели предложения по совершенствованию пенсионной системы, собранные по всей республике в ходе встреч с населением и через электронные ресурсы.

Коми Региональное отделение партии «Единая Россия» провело итоговую дискуссионную площадку, на которой были обобщены предложения и инициативы северян, собранные в ходе обсуждений в муниципальных образованиях, а также поступившие по системе сбора предложений в электронном виде.

На региональной дискуссии присутствовали члены и сторонники партии, депутаты различных уровней, представители Пенсионного фонда Республики Коми, общественных организаций, профильных ведомств и министерств.

Встреча началась с презентации подготовленной сотрудниками ПФР о законопроекте по поэтапному повышению пенсионного возраста. Управляющая республиканским отделением Пенсионного фонда России Ольга Колесник рассказала о возрастных категориях мужчин и женщин, которых согласно законопроекту коснется переходный период выхода на пенсию, также внимание было уделено людям, которые досрочно выходят на пенсию в связи с работой на Севере.

Обсудив все предложения, был сформирован перечень предложений по изменениям в пенсионном законодательстве от республики.

По словам руководителя Коми регионального исполнительного комитета Ольги Сычуговой, до обсуждения во втором чтении законопроекта в Госдуме, партия собрала предложения по совершенствованию пенсионной системы, поступающие со всей республики в ходе встреч с населением, на дискуссионных площадках и через электронные ресурсы.

Итогом встречи стало мнение, что изменения в пенсионной системе требуют системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, трудоустройство молодежи и людей предпенсионного возраста, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и на последовательное повышение уровня их материального обеспечения.

Региональный исполком сформирует пакет предложений и направит их в центральный исполнительный комитет «Единой России», после чего предложения будут рассмотрены в Госдуме.

Напомним, на прошлой неделе о планируемых изменениях в пенсионной системе впервые высказался и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что окончательное решение по параметрам пенсионных изменений еще не принято. Государственная Дума рассмотрела законопроект правительства только в первом чтении, в настоящее время обсуждение законопроекта активно обсуждается.

Граждане также продолжают активное обсуждение темы, по-разному оценивая инициативу. Вместе с тем, многие признают, что внесение изменений действительно необходимо.

Так, по мнению юриста компании «Интауголь» Олега Бараковских, очевидно, что изменения в пенсионное законодательство давно назрели. Без значительных перемен, без повышения трудоспособного возраста обеспечить достойный уровень пенсии невозможно.

Работающий пенсионер из Инты Наталья Богуш на пенсию вышла как мать двоих детей, отработав на Крайнем Севере более 15 лет с общим стажем более 30 лет.

– Стыдно признаться, но начисление составили смешную сумму, вдвое ниже прожиточного минимума в нашем регионе. Как у всех, у меня есть родные и близкие люди, которые нуждаются в помощи. Поэтому я, как и подавляющее большинство моих ровесниц, работаю. Я чувствую в себе достаточно сил и знаний, чтобы вполне уверенно выполнять свою высококвалифицированную работу. А если почувствую, что эта работа станет мне не по силам, то я найду другую, менее ответственную, с меньшим уровнем требований. Так что в увеличении трудоспособного возраста я не вижу большой проблемы. А вот мизерная пенсия, на которую невозможно жить – это действительно проблема, которую надо решать. И если вносимые изменения позволят ощутимо повысить размер пенсии, то я согласна поработать большее количество лет, – отметила интинка.

Игорь ПЕТРОВ

Фото komi.er.ru