Уважаемые военнослужащие, ветераны ВМФ России!

Примите сердечные поздравления с Днем Военно-Морского Флота!
В этот праздник мы отдаем дань уважения многим поколениям военных моряков. Во все времена профессия моряка была овеяна ореолом романтики, но вместе с тем она всегда была одной из самых сложных. Именно поэтому во флот идут люди сильные, мужественные, готовые посвятить свою жизнь служению Отечеству, ответственно выполнять задачи государственной важности и долгое время находиться вдали от родных и близких. Служба в ВМФ закаляет характер, воспитывает стойкость и особый боевой дух, учит преодолевать трудности и ценить настоящую крепкую дружбу.
Российский военный флот на протяжении столетий надежно защищает рубежи нашей страны. С флотом связана судьба многих жителей Республики Коми. В его рядах в годы Великой Отечественной войны отважно сражались наши земляки, подвиги которых всегда будут достойным примером для нынешних и будущих поколений. Сегодня многие молодые люди из нашей республики стремятся попасть на службу в ряды Северного флота. Уверен, призывники из Коми достойно служат и успешно выполняют боевые задачи.
Хочу поблагодарить ветеранов ВМФ, которые принимают активное участие в общественной жизни республики, в патриотическом воспитании молодежи.
Всем, кто сегодня несет службу на благо нашей страны, я желаю спокойных вахт, крепкого здоровья, а вашим родным – терпения, счастья и благополучия!
Сергей Гапликов, Глава Республики Коми
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