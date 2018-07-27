Вопросы безопасности региона обсудили в Важкурье

В минувшую среду в селе Важкурья Корткеросского района пошел ежегодный учебный сбор председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения при ЧС.

Как сообщили «Республике» в региональном Комитете гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, участники сборов поделились опытом и обсудили возможности повышения уровня безопасности населения.

Сбор открыл заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев. Особое внимание он заострил на том, что в этом году в реках региона утонуло почти сорок человек:

– Надо активизировать работу с местным населением, люди должны владеть информацией, чтобы избежать возможной трагедии, – отметил он. – Занятия мы проводим с целью выработки мер по повышению эффективности работы муниципальных комиссий.

Перед председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности выступили специалисты Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, ГУ МЧС России по Республике Коми, ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», ГАУ РК «СПАС-КОМИ», Коми ВДПО и ВОСВОД России.

Основные темы занятий – это безопасность водных объектов, действие особого противопожарного режима, взаимодействие с Системой-112, порядок использования материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Представители муниципалитетов поделились своим опытом. Так, руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев рассказал об эвакуации пассажиров автобуса, заблокированного на дороге в пургу. Заместитель руководителя Прилузской администрации Александр Бойко поделился опытом внедрения нового оборудования, которое за полчаса в случае ЧС может оповестить все населения района.

На практических занятиях специалисты ГАУ РК «СПАС-КОМИ» показали технику спасения пострадавших с высотных зданий. Также участники сборов узнали, как оказывать первую помощь при электрической травме, и опробовали разные виды огнетушителей.

Артур АРТЕЕВ

Фото Александра БЕРЕЗОВСКОГО