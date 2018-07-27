В Сыктывкаре может появиться новый арт-объект

Мэрия столицы Коми предложила горожанам принять участие в онлайн-опросе и высказать свое мнение о том, нужен ли городу новый арт-объект в виде бронзовой скульптуры медведя.

Как сообщает пресс-служба администрации города, к руководству Сыктывкара обратился известный московский скульптор Александр Руковишников с предложением установить в городе символ Сыктывкара – скульптуру медведя, так как именно хозяин тайги значится на гербе столицы и является его символом. На представленном скульптором эскизе изображен медведь в берлоге, держащий молодую ель, над которым изображен символ солнца. Обратная сторона скульптуры – с барельефом в виде бескрайней тайги. Скульптура выполнена из бронзы в современной технике с внутренней подсветкой.

Народный художник России, заслуженный художник РСФСР и Киргизской ССР, член Российской академии художеств Александр Руковишников – мастер монументальных и станковых композиций, скульптурных портретов. Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в многочисленных частных и корпоративных коллекциях. Ему принадлежит памятник Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, памятник Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище, обелиски на месте гибели космонавта Юрия Гагарина и летчика-испытателя Владимира Серегина и множество других скульптурных работ в разных городах страны.

Опрос продлится до 9 августа. Если большинство горожан одобрят проект, арт-объект планируется установить возле здания по улице Интернациональной, 108. Изготовлен он будет за счет внебюджетных средств.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф