Уважаемые работники торговли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сфера торговли играет значительную роль в экономике любого региона и страны. Без развитой торговли невозможно говорить о формировании комфортной среды и повышении качества жизни. Ваш труд востребован обществом, от вашего профессионализма, знаний и опыта во многом зависит, с каким настроением люди будут ходить в магазин за покупками, а совершаем мы их фактически каждый день. Вам нужно не только знать особенности товара, классификацию ассортимента, но и уметь найти индивидуальный подход к каждому клиенту, даже самому требовательному.

В профессиональный праздник я хочу искренне поблагодарить за труд ветеранов отрасли и тех, кто сегодня встречает нас в магазинах городов и районов республики. Спасибо за добросовестное отношение к своим обязанностям и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Желаю вам новых профессиональных достижений, успехов в продажах, приветливых и благодарных покупателей, отличного настроения, доброго здоровья, счастья и благополучия, мира и взаимопонимания в семьях!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми