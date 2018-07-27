Скамейки «разойдутся» по городу

Старые скамейки со Стефановской площади будут распределены по разным территориям и дворам Сыктывкара. Об этом сообщили «Республике» в пресс-службе администрации столицы Коми.
Сейчас на Стефановской площади идут работы по изменению дизайна прилегающего к ней сквера. Там меняются фонтаны, демонтированы опоры и светильники.
В ходе благоустройства было решено заменить и скамейки. Некоторых горожан заинтересовал вопрос, куда денут прежние скамейки, если они еще вполне в хорошем состоянии и красивые.
Как рассказали изданию в администрации, сейчас в городе благоустраиваются дворы и другие территории, так что скамейкам найдется достойное применение. Что касается опор светильников, они будут переданы на базу «Жилкомсервиса».
Галина ГАЕВА
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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