Психотерапевт Валерий Чураков: «В жизни есть только два вида событий – приятные и полезные»

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно 40 процентов болезней обусловлено психическим нездоровьем человека. При нарушении психологического равновесия организм запускает целую цепочку процессов, ведущих к болезни. Это еще раз подтверждает старую народную мудрость о том, что «все болезни – от нервов». Ритмы современной жизни, огромные информационные и психологические нагрузки увеличивают нервное напряжение. О том, как правильно переживать стрессы, чтобы они не разрушали организм, каковы симптомы наступающей депрессии и как ее преодолеть, в интервью «Республике» рассказал психотерапевт Валерий Чураков.

– Есть люди, для которых стресс – это возможность открыть в себе новые ресурсы, работать над собой. Но есть и другая категория людей, которых стрессы надолго выбивают из колеи, становятся причиной невроза, алкогольной или наркотической зависимости, которые приводят к заболеваниям. К примеру, электрошок – это ведь тоже стресс, но он заводит сердце, оживляет его. Значит, человек тоже может научиться правильно реагировать на стресс и обращать его себе на пользу?

– Есть книга очень хорошего невролога «Стоит ли убегать от стресса». Это о том, что стресс необходим, нужен, важен, полезен и т.д. Но все хорошо в меру и все излишнее вредит. Поэтому чрезмерный стресс или на языке психотерапевтов – дистресс – вреден.

– А как определить, чрезмерный это стресс или полезный?

– Это все субъективно. У кого-то собака заболела, и это для него уже стресс. А у кого-то дом сгорел, но он перенес это без излишних переживаний, а энергию стресса направил на строительство нового дома. То есть дистресс – это субъективно не разрешимая проблема. Объективно она решается, но для конкретного человека кажется неразрешимой. Ведь как объясняется суицид в психотерапии? «Суицид – это реакция личности на субъективно неразрешимую проблему». Кто-то мог бы легко ее для себя разрешить и, возможно, даже не посчитал бы это серьезной проблемой, а кто-то веревку намыливает.

– Наверняка в ваш кабинет пациентов приводит именно дистресс. Иначе они бы не искали помощи специалиста. Но что их приводит к этому, каковы наиболее частые жалобы?

– Есть такой термин как стресс неопределенности. Чаще всего людей мучает неопределенность в личной жизни, на работе и т.д. Это длительный, выматывающий, не кончающийся конфликт, в основе которого лежит несоответствие желаний и реальности. То есть человек хочет и ожидает одного, а жизнь упорно преподносит ему совсем другое. Иными словами, чтобы не было стрессов, нужно ничего сильно не желать. У известного психолога Александра Свияша есть для этого ключевой термин – «идеализация». Под идеализацией он понимает то, чего человек слишком сильно хочет и требует от других. В других источниках это называют «пристрастием».

Единственный эффективный способ не поддаться негативному воздействию стресса – благодарить всех и все, что выводит нас из равновесия. Потому что все, что мы воспринимаем болезненно, сигнализирует нам о том, что здесь у нас есть проблема, указывает на наши слабые места. Точно так же, как физическая болезнь проявляется болями в определенных местах, болезни нашей души проявляются болезненным реагированием на ситуации. И тут главная задача – свои сильные желания поднять на уровень предпочтений. То есть мы радуемся, когда получаем то, что предпочитаем, и не слишком горюем, когда не получаем. Как говорится, не очень-то и хотелось.

– Но большинству людей скучно жить без адреналина, а если желания не очень сильные, если они не зажигают, не стимулируют, то жизнь больше похожа на тление, а хочется гореть.

– Согласен. Жизнь может показаться пресной. Поэтому психологи говорят: не увлекайтесь борьбой с идеализациями, немножко оставьте для вкуса жизни, не погружайтесь с головой в ситуации, пусть все это будет немножко игра. Иными словами, желайте, но не до исступления, и не впадайте в уныние, если не получили желаемого. Каждый из нас наверняка замечал, как к нему начинали приходить желаемые вещи, когда он уже переставал их ждать.

Сейчас много литературы, которая поможет разобраться в психологических проблемах. Рекомендовал бы Валерия Синельникова и Александра Свияша. Либо обратиться к специалистам или на телефон доверия в Сыктывкаре 210-252. Как говорится в известном романе, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, чтобы не заработать невроз, важно овладеть позитивным мышлением. Как? Мудрецы говорят: есть два вида событий – приятные и полезные, поэтому повода для грусти нет никогда. Во всех бедах надо искать полезное. Ведь каждый, наверное, замечал, что, если не сразу, то по прошествии времени после какого-то стрессового события мы понимали, что оно было к лучшему, что благодаря ему произошли какие-то позитивные новшества в нашей жизни, был приобретен новый опыт. И если поиск позитива во всем станет навыком, это существенно улучшит качество нашей жизни.

Конечно, не всем нравится работать над собой, искать пользы во всем – куда как легче во всем обвинить всех и вся. Но без усилий все равно ничего не получится. В конце концов, опыт благоденствия обычно ничему не учит, а вот умение преодолевать сложности дорогого стоит. Тут главное – почувствовать вкус к этому. Конечно, получится не сразу, и на первых порах чаще всего человек срывается в привычную реакцию. Ничего страшного в этом нет, это обычное дело. Просто учитесь выпускать пар приемлемо – так, чтобы не впадать в претензии и не обвинять своего обидчика, критиковать только поступок, а не самого человека. Это своего рода психологическое айкидо, в котором не наносят ответные удары, а умело уклоняются от них так, что кувыркается и падает нападающий, а не мы. Умение уходить от психологических ударов позволяет «уронить» своего противника, не нанося ему никаких повреждений.

– Но где взять силы на вежливость, если у большинства из людей привычная реакция – ответить обидчику его же способом?

– В любом боевом искусстве, чтобы стать мастером, придется много ударов пропустить. Ничего без тренировок не получится. Зато уж и результат тем дороже, чем больше в него усилий было вложено. Еще один способ улучшить качество жизни – исключить из лексикона все негативно окрашенные слова, не произносить их, не писать и не думать. Мой приятель решил сам испытать, как работает утверждение, что слово творит реальность. В три разных стакана с землей он поставил прорастать три луковицы. Возле каждого стакана поставил по бутылке с водой, на одной из которых были написаны слова: «Вода, я тебя люблю», на второй: «Вода, я тебя ненавижу», а на третьей ничего не было написано. Каждую луковицу он поливал из своей бутылки, а потом фотографировал их каждый день и фото выкладывал в ютубе. На фото ясно видно, как бодренько пошла в перо луковица, которую поливали любимой водой, и какой кривой и жалкой была вторая луковица. Третья луковица была обычной, но чуток отставала в росте. Так что сила слова – великая сила. Поэтому, если хотите наверняка обезоружить противника, в ответ на его хамство достаточно сказать: «Я тебя тоже люблю».

Еще один способ снять напряжение и обиду, которая разрушает, – не отправляемые письма другу или недругу, в которых мы можем описать все свои эмоции и свое отношение к ситуации. В этом случае действует незыблемое правило: чувства, которые вербализованы, ослабевают. Можно также выговориться человеку, кошке, собаке, зеркалу. Кстати, согласно этому правилу, хвастаться своим счастьем нельзя, так как пересказанное в словах тоже ослабевает.

Ну, и еще один путь – смехотерапия. История знает немало случаев, когда смехом люди исцелялись от смертельных болезней. Веселите себя, если потребуется, даже вымучивайте из себя смех. Даже если вам хочется плакать, но вы растягиваете рот в улыбке, мозг начинает реагировать и включать механизмы радости. Еще один способ исцеления от стресса – физическая активность и выброс негативной энергии. Пойте, бегайте, прыгайте, кричите, занимайтесь в спортзале.

– Бывает, что неумение правильно освобождаться от последствий стресса приводит к депрессии. Каковы симптомы депрессии, и может ли человек самостоятельно, без помощи специалиста с ней справиться?

– Я назову условно принятые в психологии признаки. Это сниженное настроение, утрата интересов и способности получать удовольствия, снижение способности концентрировать внимание, заниженная самооценка, чувство вины и самоуничижение, мрачное видение будущего, идея самоповреждения, нарушения сна и снижение аппетита. Но есть два вида депрессий – эндогенная и экзогенная. Экзогенная – это результат конфликта с внешним миром. Тут нужно обозначать проблему, породившую ее, и решать ее. А эндогенная депрессия – это когда у человека в жизни все вроде хорошо: и работа – любимая, и в семье все хорошо, но его преследуют непонятная тоска и суицидальные мысли. Такая депрессия связана с биохимией, с проблемами выработки гормонов радости. Тут нужны антидепрессанты и медикаментозная коррекция.

– А что может предложить психотерапия человеку с экзогенной депрессией?

– Во-первых, в кабинете врача или психолога пациент проговаривает проблему. Это уже полдела, потому что иногда человеку просто некому рассказать о своей боли. Ну а потом решаем ее. Есть три варианта освобождения от проблемы – терпеть, улучшить и расстаться. Терпеть мы сразу отметаем, потому что это означает разрушать себя. Хотя некоторые находят в таком терпении особое удовольствие, которое психологи называют негативным удовольствием, и доводят себя до болезней. Значит, остается либо расстаться, либо улучшить. Расстаться можно и без помощи психотерапевта, а вот улучшить врач может помочь.

– Эти три способа говорят о том, что основные проблемы человека кроются в отношениях с другими людьми?

– Конечно. Сфера личных отношений была всегда и остается самой уязвимой, на этой почве произрастает большинство проблем. И тут единственный выход – учиться принимать людей такими, как они есть. Это не значит смиряться. Это значит, не возмущаясь, продумывать план действий, как ужиться с нехорошим, на наш взгляд, человеком. Надо всей душой принять ту мысль, что все люди, какие бы они ни были, нужны Вселенной, занимают в ней свое место и решают свои задачи. Хотеть, чтобы сложных людей не было – все равно, что хотеть, чтобы в природе остались только зайчики и белочки. Но в природе нужны и крокодилы, и змеи, и тарантулы, и даже крысы. И пытаться бороться с такой мировой несправедливостью – это равносильно медленному самоуничтожению.

– Психологи сегодня много говорят о роли самооценки в психическом здоровье человека. Причем люди подчас тщательно скрывают неуверенность в себе, страдают, но делают вид, что все у них хорошо. Как поднять эту самую самооценку, если она сформирована годами и корни ее зачастую уходят в далекое детство?

– Не скажу тут ничего нового: любовь к себе – это основа любви к миру, к жизни вообще. Мы же мир познаем и принимаем через себя, через свои чувства. Невозможно полюбить и принять кого-то, если мы не принимаем себя. Поэтому к себе нужно с уважением прислушиваться, стараться понять и по возможности давать то, чего не хватает нашей душе. Ну, и ежедневные похвалы себе по утрам, а можно и по вечерам перед зеркалом, обращаясь к своему отражению. Хуже не будет. В заключение скажу: по-настоящему счастливы в этом мире только святые, которые уже освободились от власти желаний, и разумные эгоисты. Разумный эгоист – тот, кто понимает, что самое лучшее, что мы можем сделать для других – это самим быть здоровыми, веселыми и развивающимися. Если у кого-то возникнут вопросы психологического плана, приглашаю всех на сайт «Психотерапевты Сыктывкара».

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА