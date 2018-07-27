Новый мост к сентябрю

В селе Ижма спустили на воду первую секцию нового наплавного моста. Сборка моста идет на берегу реки Ижмы с начала лета. 25 июля был осуществлен спуск на воду одной из 23 секций наплавного моста. В ближайшее время еще две таких конструкции займут свое место.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе районной администрации, сейчас на объекте работают 27 человек. Их работу контролирует Российский речной регистр. Сама установка наплавного моста, которая запланирована на конец августа, займет не более одного дня. Все работы ведутся по графику. Срок завершения работ – 31 августа. Старую переправу для этого демонтируют. Приемкой моста будет заниматься комиссия, состоящая из надзорных органов, отдела технического контроля и представителей власти. Специалисты также задействуют конструкции, изготовленные Рыбинским заводом в рамках прошлого контракта.

Напомним, что нового моста ижемцы ждали несколько десятков лет. Первые его элементы доставили в райцентр в апреле, а в мае начались работы по сборке. Мост длиной 350 метров и шириной шесть с половиной метра будет состоять из 23 звеньев. Наплавной мост будет рассчитан для движения легкового и грузового транспорта по одной полосе с допустимой массой 30 тонн. Конструкцию оборудуют искусственным освещением, светофором, пешеходными дорожками. Более четырех тысяч человек, проживающих за рекой Ижмой, получат возможность быстро и комфортно добираться до райцентра.

В этом году правительство Коми выделило субсидию в 30 миллионов рублей на устройство наплавного моста через реку Ижму. Дополнительное финансирование позволило администрации муниципалитета заключить контракт на сумму почти 75 миллионов рублей с заводом из Котласа.

Артур АРТЕЕВ

Фото пресс-службе Ижемской администрации