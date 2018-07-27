Коми прогрессирует в развитии конкуренции

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Александр Редько сообщил, что мониторинг, проводимый ведомством, показывает прогресс в развитии конкурентной среды в Коми. 26 июля представитель ФАС и руководитель региона Сергей Гапликов подписали соглашение о сотрудничестве.

На рабочей встрече Сергей Гапликов и Александр Редько обсудили пути взаимодействия по формированию в Коми конкурентной среды, поддержке малого и среднего бизнеса, снижению административных барьеров.

– Глава республики также поставил вопрос по доступу субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам крупных федеральных структур, мы этот вопрос взяли в проработку, – рассказал журналистам заместитель руководителя ФАС России. – Заключенное соглашение предполагает продолжение нашей работы, чтобы в тех сферах, где не удалось достичь прогресса, мы совместными усилиями двигались дальше.

По словам Александра Редько, видно, что руководство региона крайне заинтересовано в развитии конкуренции. Два года назад была подготовлена соответствующая «дорожная карта» по развитию конкуренции.

– Это живой документ, постоянно обновляющийся и работающий. Наш мониторинг показывает прогресс в таких сферах, как пассажирские перевозки, магазины шаговой доступности, доступ к муниципальному имуществу – выставлению его на торги, доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к госзакупкам. Понятно, что предстоит еще многое сделать, но и для нас здесь самое главное даже не документы, а оценка жителей и предпринимателей, – рассказал федеральный чиновник, пояснив, что дальнейшему прогрессу в пассажирских перевозках, в частности, поспособствует и то, что в Ухте прошла реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Благодаря этому, город сможет принимать и отправлять современные крупные воздушные суда, и цена на билеты снизится.

Также Александр Редько отметил положительные сдвиги в развитии негосударственных аптек, расширении доступа к интернету.

Руководитель регионального Управления ФАС России Наталия Гуревская, однако, пояснила, что на рынке пассажирских перевозок в республике ситуация хоть и улучшилась, но пока не все гладко, есть конфликтные ситуации, Но на сегодня вопросы решаются, и она надеется, что в ближайшем будущем ситуация урегулируется. Кроме того, по словам руководителя региональных антимонопольщиков, проблемными с точки зрения конкуренции являются рынки размещения наружной рекламы и оказания ритуальных услуг. По последнему направлению, в частности, увеличилось количество обращений от жителей Печоры.

– Среди положительных примеров – коммунальный рынок Сыктывкара. Если раньше он был передан МУПу, который обслуживал коммунальное хозяйство города, то теперь мы видим, что часть этих направлений передается в правовое поле ФЗ №44, закупки выносятся на публичный уровень, появляются хорошие моменты для конкуренции, – сообщила Наталия Гуревская.

– Президент России Владимир Путин поставил перед нами серьезные стратегические задачи. От их выполнения зависит успешность развития экономики в регионах и в целом по стране, а также повышение качества жизни людей и их удовлетворенность качеством товаров и услуг. Для нас принципиально важно, что эти задачи мы выполняем совместно с антимонопольной службой. Соглашение, которое мы сегодня подписали, – еще одно тому подтверждение. Уверен, совместными усилиями мы выполним задачи, обозначенные в Национальном плане развития конкуренции, – заявил глава Коми.

Более детально тему развития конкурентной среды в республике рассмотрели на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое провел Сергей Гапликов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru