Глеб Чирков: «Бороться с мошенничеством можно только сообща»

Рост количества жалоб граждан на действия организаций, имеющих признаки незаконной финансовой деятельности, подтолкнул Банк России к тому, чтобы активизировать борьбу с разными видами финансового мошенничества. Для этого в прошлом году в структуре ЦБ на всех уровнях были созданы специальные подразделения, назначены ответственные сотрудники. О том, какие виды мошенничества существуют на финансовом рынке в России и в Коми в частности, как регулятор противодействует махинаторам-«финансистам» «Республике» рассказал управляющий региональным отделением Банка России Глеб Чирков.

– Самый привычный для граждан страны вид финансового мошенничества – так называемые «финансовые пирамиды». Известнейшая из них – конечно же, детище Сергея Мавроди «МММ». Деньги, вложенные в эту аферу, потеряли миллионы россиян. Сейчас, кажется, «финансовых пирамид» стало меньше. С чем вы это связываете?

– На мой взгляд, основная причина в том, что в 2016 году в России появилась уголовная ответственность за создание «финансовых пирамид». Ранее организаторы мошеннических схем привлекались к суду по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество), или их фирмы закрывали за несоответствие правилам предпринимательской деятельности. Теперь действует статья 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества). Наказание – от штрафа (до миллиона рублей) до шести лет лишения свободы. В итоге снизилось и количество «финансовых пирамид», и ущерб от их деятельности: с пяти с половиной миллиардов рублей в 2015 году до восьмисот миллионов рублей в 2017 году.

Для сравнения: за первый квартал 2018 года Банк России выявил в стране 45 организаций с признаками «финансовых пирамид». За 2017 год таковых было выявлено 137, за 2016 год – 180, в 2015 году – 200.

Республика Коми в силу ее удаленности от центральной России менее подвержена сетям создателей «финансовых пирамид», однако это не означает, что можно расслабиться. Ведь сегодня благодаря интернету не обязательно иметь офис на территории региона, достаточно расставить ловушки в сети.

Банк России уже ведет борьбу с нелегалами и в интернете. Тут и анализ массивов информации для выявления новых мошеннических схем и точек их распространения, и маркировка добросовестных организаций в поисковой выдаче, которая указывает на наличие у них лицензии Банка России, и организация блокирования деятельности мошеннических сайтов.

– С мошенничеством борются сотрудники правоохранительных органов, их обязанность выявлять и пресекать совершение преступлений, привлекать виновных к уголовной ответственности. А какой вклад в эту борьбу вносят сотрудники отделения Банка России?

– Приступили мы к этой работе с апреля этого года, и у нас уже есть первые результаты. В мае в органы полиции направлено письмо для возбуждения дела об административном правонарушении в связи с незаконным использованием юридическим лицом в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». В органы Федеральной налоговой службы были направлены письма для исключения из ЕГРЮЛ сведений о двух недобросовестных организациях, работавших в Коми.

Буквально в июне к нам в отделение поступило два сообщения о деятельности иностранных брокерских компаний.

Схема работы подобного рода иностранных брокеров сводится к следующему: они предлагают клиентам финансовые услуги, но деньги при этом переводятся на брокерский счет, открытый за рубежом. И при возникновении проблем решать их клиенту иностранного брокера придется по законодательству и в суде той страны, где зарегистрирован брокер.

На финансовом рынке такие компании действуют посредством предоставления своих услуг через интернет-сайты. Местом регистрации подобных организаций являются так называемые «оффшорные зоны». Структурные подразделения, территориально расположенные в России, у них отсутствуют, российской лицензии нет. Соответственно, в нашей стране они действуют нелегально и не подчиняются требованиям законодательства.

А вообще, не зря ведь говорят, что один в поле – не воин. Бороться с таким масштабным явлением как мошенничество можно только сообща. Тут необходима координация усилий вместе с правоохранительными структурами и другими контрольными органами.

Задача наших сотрудников – сформировать пакет доказательств, которые бы убедили правоохранительные органы, что в деятельности конкретной организации усматриваются признаки мошенничества. После того, как выявлена, скажем «финансовая пирамида», следующий шаг – убедить правоохранительные органы, что необходимо срочно принимать меры, вплоть до возбуждения уголовного дела, наложения ареста на имущество в целях сохранности денег, чтобы не пострадали граждане.

В мае этого года у нас в отделении состоялось первое рабочее совещание с представителями органов исполнительной власти, правоохранителей, был у нас и Главный федеральный инспектор, и представители региональных УФСБ, МВД, прокуратуры, налогового управления, УФАС, Роспотребнадзора, Минимущества, Минфина, Минэкономики, администрации Сыктывкара. На той встрече мы договорились о налаживании информационного обмена о содержании жалоб и обращений граждан, о подозрительной рекламе и о дальнейшем плане взаимодействия.

Мы ждем содействия и от муниципальных властей, которые ближе всех к потребителям. Муниципалам, к примеру, стоило бы внимательнее подходить к заключению договоров аренды помещений. Это может помочь навести порядок с нелегалами. Средствам массовой информации и рекламным агентствам следует внимательно относиться к содержанию рекламных объявлений и, как минимум, проверять наличие и подлинность разрешения оказывать какие бы то ни было финансовые услуги.

И конечно здесь мы призываем граждан проявлять бдительность. Кто из нас не получал подозрительные звонки или SMS с сообщением о блокировке банковской карты, пришедшей с сомнительного номера? Кто из нас не видел рекламные вывески и объявления о предоставлении кредитов и займов «до зарплаты», «на выгодных условиях» и обещания «погасить все долги»? Все это общедоступно, размещается в интернете, газетах, журналах, на рекламных щитах и стендах, в общественном транспорте.

Каждому важно помнить, что исключительным правом на предоставление потребительских кредитов (займов) обладают банки и некредитные финансовые организации. Это микрофинансовые организации, микрокредитные компании, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы и ломбарды, которые обязаны иметь соответствующее разрешение Банка России на ведение такой деятельности.

Рынок лицензированных некредитных финансовых структур в Коми сейчас представлен 34 организациями – это пятнадцать ломбардов, четырнадцать кредитных потребительских кооператива, пять микрокредитных компаний.

– Принцип действия «финансовых пирамид» хорошо известен: первые вкладчики получают прибыль из взносов следующих участников, последние не получают ничего. На эту уловку уже мало кто попадется. Но, говорят, сейчас появились новые виды пирамид. Например, кто такие «раздолжнители»?

– Это один из видов финансовых пирамид. «Раздолжнители» обещают за вознаграждение решить проблемы с задолженностью перед банком.

Допустим, гражданин должен банку сто тысяч рублей. «Раздолжнитель» обещает за двадцать тысяч рублей погасить за «клиента» все его долги перед банком. На самом деле, если кому и везет, то только первым клиентам – их долги гасятся за счет денег новых участников пирамиды, чтобы создать своеобразную рекламу «раздолжнителю». А все остальные лишаются и тех денег, которые заплатили «раздолжнителю», и долг перед банком никуда не исчезает.

Кстати, один из последних и, пожалуй, самых оригинальных видов финансовых пирамид в России – «айфонные». Они популярны в регионах. Я лично видел несколько таких объявлений в сети. Некий предприниматель обещает продать дорогой гаджет на двадцать-тридцать процентов дешевле реальной стоимости, но через три-четыре недели. И первые клиенты действительно получают модные новинки по сниженной цене. Рассказывают об этом друзьям и знакомым. Те тоже заказывают товар, получают его с задержкой – когда уже «третья волна» клиентов внесет свои деньги. Понятно, что так будет продолжаться до тех пор, пока организаторы пирамиды не перестанут работать, собрав желаемый куш с четвертого, пятого, шестого потока клиентов.

– Можно ли самостоятельно распознать мошенников?

– Можно, если быть бдительным. Если вам предлагают купить что-то на тридцать-пятьдесят процентов дешевле рыночной стоимости при прочих равных условиях, то, скорее всего, это мошенничество и можно остаться или без денег, или с бракованным товаром, или с какими-либо обременениями.

С высокой долей вероятности компания представляет собой финансовую пирамиду, если предлагает вам приводить других клиентов, а размер вашего дохода зависит от количества приведенных новичков.

При этом если компания, предлагающая «сказочные ставки по вкладам» или iPhone за полцены, работает на рынке уже долго, это не гарантирует ее легальность. Возможно, силовики уже ведут проверку, но доказать, что некая фирма – финансовая пирамида, юридически довольно сложно, процедура занимает много времени.

Прежде, чем принимать любое финансовое решение: взять заем или вложить деньги в какое-либо предприятие, необходимо хорошенько все обдумать, взвесить риски, оценить свою платежеспособность, собрать об организации как можно больше информации, удостовериться в надежности и статусе организации, проверить наличие такого статуса можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

Если вы не обнаружили компанию в реестре или организация, указанная в нем, нарушает правила, обратитесь в интернет-приемную Банка России и подайте заявление в правоохранительные органы, которые осуществляют предварительное следствие по экономическим преступлениям. Обезопасьте себя и помогите другим не попасться на удочку мошенников.

– А как помочь близкому человеку, если он свято верит людям на слово, считает, что действительно получит огромные проценты по вкладу? Как объяснить, что такие проценты предлагают только аферисты?

– Хорошо бы, будучи подкованным в таких вопросах, время от времени проводить своим родным и близким «финансовый ликбез» под девизом «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Но если говорить серьезно, первым делом я бы посмотрел документы, оставшиеся на руках у родственника, проверил бы на сайте Банка России наличие у этой «подозрительной организации» лицензии на ведение указанной деятельности, поискал бы отзывы в интернете, и, вооружившись полученной информацией, написал бы обращение в Банк России и в полицию с просьбой проверить законность деятельности указанной организации, указав все факты, которые стали мне известны.

Если же так случилось, что близкий человек все-таки стал жертвой мошенничества на финансовом рынке, необходимо помочь ему собрать все имеющиеся документы (договоры, расписки, чеки, фотографии, скриншоты и тому подобное) и незамедлительно обратиться в полицию.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Отделением Банка России по РК