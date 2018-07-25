Удивительная Удора

19-23 июля состоялась туристическая экспедиция «По святым местам земли Вашкинской». Ее участники сплавлялись по реке Вашка в Удорском районе на катамаранах и байдарках, посещая древние святые места и деревни. Об этом в группе «Удора.Online» в соцсети «ВКонтакте» сообщила одна из путешественниц Маргарита Лопащук.

Среди участников турсплава были студенты и работающая молодежь, а также мастера по мезенской росписи и работе с берестой Анатолий Игушев и Оксана Бакланова. Они посетили село Пучкома, где узнали о часовне Петра и Павла, о знаменитых местных жителях. На протяжении водного путешествия участники любовались красотами реки Вашка и ее окрестностями. Незабываемое впечатление оставило местечко Ошка с удивительной архитектоникой: крутыми берегами, высокими деревьями. Завершилось путешествие в деревне Муфтюга.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com