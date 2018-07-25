«Листок жизни» для «Северных окон»

В Коми появилось первое экологичное оконное производство

Окна и двери из ПВХ, выпускаемые в жизнь уважаемой в Республике Коми компании «ПК «Северные окна», успешно прошли экологическую сертификацию и получили право на использование экомаркировки «Листок жизни». Это первая российская оконная компания продукция и производственная площадка которой прошли сертификацию на международном уровне.

На минувшей неделе в Сыктывкаре, на производственной базе ПК «Северные окна» состоялся пресс-брифинг, во время которого журналисты и гости компании узнали о том, как компания, придерживаясь экологического подхода в работе, стремится минимизировать воздействие на природу, выпускает и продает безопасную для экологии продукцию.

– Хотим поделиться радостной новостью, – обратилась к журналистам генеральный директор производственной компании «ПК«Северные окна» Татьяна Беляева. –Наша компания первой из российских оконных фирм прошла экологическую сертификацию производства и продукции по полному жизненному циклу товара. Я – мама троих детей. Для меня очень важно их здоровье. Поэтому я обращаю большое внимание на то, чем питаются дети, насколько безопасны предметы и среда, которые их окружают. Как руководитель компании, я несу ответственность за безопасность наших сотрудников. Для них создаются комфортные условия труда. А для наших потребителей «ПК«Северные окна» стремится выпускать качественные энергосберегающие и безопасные для жизни окна и двери. Это вдохновило коллектив провести экологическую сертификацию наших производства и продукции.

Татьяна Беляева отметила и помощь партнеров из компании «профайн РУС». Эта компания – поставщик экологически безопасных профильных систем бренда KBE, из которых «ПК«Северные окна» производят окна и двери. Профиль КВЕ производят по экологически безопасной бессвинцовой технологии greenline более десяти лет. Поэтому Окна KBE не содержат тяжелых соединений свинца. Продукция профайн РУС также сертифицирована экомаркировкой «Листок жизни».

– Пример бренда КВЕ вдохновил нас и помог поверить в то, что «ПК«Северные окна» станет первой в стране оконной компанией, выпускающей экоокна и двери, – отметила Татьяна Беляева. – Нам нравится быть первыми в своей отрасли. Так, в свое время, мы первыми в Республике Коми открыли магазин готовых типовых окон и дверей из ПВХ-профиля по оптовым ценам, первыми сертифицировали термостеклопакет с двумя низкоэмиссионными стеклами, повысив энергосберегающие свойства своих изделий. Сейчас мы стали первой в стране оконной компанией, которая прошла экологическую сертификацию производства на международном уровне.

По словам Татьяны Беляевой, для соответствия стандарту «Блоки оконные. Требования экологической безопасности и методы оценки» комиссии было представлено более девяноста документов. Аудиторы из НП «Экологический Союз» предъявили довольно жесткие требования к соблюдению законодательства, охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, исходному сырью и компонентам, содержанию тяжелых металлов в ПВХ, производству продукции и обращению с отходами на производстве. Проведена колоссальная работа, чтобы подтвердить, что компания «Северные окна» выпускает безопасную для населения и окружающей природной среды энергосберегающую продукцию, не наносит своей деятельностью вред экологии, работает только с проверенными поставщиками качественного сырья, ищет и находит пути для утилизации своих отходов. Не менее половины производственных отходов должно передаваться на переработку, а не на захоронение. Поэтому сыктывкарской компании пришлось искать перерабатывающую фирму в другом регионе. Обрезки и остатки ПВХ-профиля забирает для переработки сам производитель профиля – компания «профайн РУС».

Для прохождения сертификации в «Северных окнах» разработали и внедрили документы для эффективного управления отходами и осуществления производственного контроля. Более того, компания разработала экологическую политику, составила план природоохранных мероприятий. Также сотрудники производства прошли повышение квалификации в области экологической безопасности и обращению с опасными отходами.

– Пройдя путь экосертификации, «ПК«Северные окна» доказали, что даже небольшое производство может выпускать безопасную для людей экопродукцию, – отметила Татьяна Беляева. – Надеемся стать примером для других предприятий нашей республики. Мы долго и усердно работали для того, чтобы получить признание как экологичная компания: устраняли недочеты, о которых говорила комиссия, обучали сотрудников и внедряли новые технологии. Сегодня мы очень рады, что можем принести пользу не только своим потребителям, но и своей Республике, помогая сберечь её природное богатство.

– Поздравляем коллег из «Северных окон» с этим огромным достижением, – отметил руководитель по продажам в Северо-Западном регионе компании «профайн РУС» Александр Бадьин. – Хотелось бы, чтобы на рынке появлялось больше таких ответственных производителей, которые заботятся о здоровье жителей своего региона и окружающей среде. Такие компании – пример социально ответственного бизнеса не на словах, а на деле.

Артур АРТЕЕВ

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