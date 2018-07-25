Криминальная «помощь»

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению трех жителей региона и четырех жителей Москвы. Эти граждане обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев в Российской Федерации.

По информации прокуратуры республики, жители Коми и Москвы для незаконного обогащения в 2015 году объединились в организованную группу, четко распределив роли участников преступления. Так, жители Сыктывкара, Усинска и Прилузского района Республики Коми подыскивали граждан Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Узбекистана, находящихся на территории региона. Злоумышленники предлагали иностранцам помощь в получении сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации. Этот сертификат необходим для получения документов о праве на пребывание и осуществление трудовой деятельности в нашей стране. За вознаграждение в размере от 8 до 18 тысяч рублей сообщники обещали оформить эти документы без прохождения необходимого тестирования.

Иностранцы представляли необходимые документы, а злоумышленники направляли их сообщникам в Москву. Те изготавливали подложные сертификаты, якобы выданные РУДН или МГУ имени Ломоносова, после чего направляли их для вручения «клиентам». Деньги, полученные от заказчиков, сообщники делили между собой.

Всего за период деятельности организованной преступной группы с 2015 по 2017 год выявлен 41 факт получения иностранными гражданами подложных сертификатов, на основании которых они получили документы на право пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории России. Общий доход от преступной деятельности составил около полумиллиона рублей. Действия сообщников были выявлены сотрудниками республиканского управления ФСБ России.

В ходе расследования участники группы свою вину признали в полном объеме и дали признательные показания. Уголовное дело для рассмотрения с применением особого порядка уголовного судопроизводства направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

Кроме того, на основании выделенных в отдельное производство материалов восемь иностранных граждан осуждены за использование заведомо подложных документов. Им назначено наказание в виде штрафа.

Светлана СОЛОВЬЕВА