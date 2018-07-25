Как сократить платеж по ипотеке?

Каждый хочет пользоваться банковскими продуктами с максимальной выгодой. Банки готовы пойти навстречу и предлагают программы рефинансирования — это возможность поменять условия взятых на себя кредитных обязательств на более выгодные. Но многие отчего-то не решаются этими возможностями пользоваться. Журналисты газеты «Республика» решили разобраться в вопросе и рассказать, как уменьшить процент за ипотеку, и какие документы для этого понадобятся.

Стоит ли мне задуматься о рефинансировании?

Чтобы рефинансирование стало выгодным, разница в ставке должна составлять примерно 2%. Узнайте под какой процент вы взяли ипотеку и сравните с предложениями других финансовых организаций. Например, в Сбербанке не так давно ставки по рефинансированию ипотеки других банков снизили до 9,5% годовых.

Преимущества рефинансирования следующие:

– В один кредит можно «объединить» ипотеку и прочие кредиты, полученные в разных банках. Это упростит оплату — не нужно будет держать в голове множество дат и бегать накануне по разным банкам несколько раз в месяц. Одна дата платежа, один платеж, один счет. Плюс — возможность существенно снизить общий размер выплат.

– Можно получить дополнительную сумму на личные цели под низкую процентную ставку.– Не нужны справки об остатке ссудной задолженности в других банках.

– Не требуется согласие первичного кредитора на последующую ипотеку.– Индивидуальный подход к рассмотрению кредитной заявки.

Какие кредиты можно рефинансировать?

Например, условия рефинансирования ипотеки в Сбербанке подразумевают под собой получение денег на:

– Погашение займа на покупку недвижимости. Не имеет значения, это квартира, частный дом или земельный участок. Минимальная доступная сумма – 500 тысяч рублей, максимальный порог устанавливается после рассмотрения заявки и не может превышать 80% от стоимости залога.

– Погашение действующих кредитов в обслуживающем банке. Например, потребительских: на приобретение автомобиля, овердрафты и карты рассрочки. Максимальный лимит средств в этом случае – 1,5 млн рублей.

– На личные цели также можно получить до 1 млн рублей. Предварительно потребуется заполнить соответствующую форму и указать, куда будут потрачены средства.Более подробную информацию можно получить у специалистов службы поддержки лично или по телефону, а также на сайте.

Рефинансирование — это сложно?

Вовсе нет. Оно предусматривает три этапа:

– предварительное изучение возможности переноса кредита с текущей обслуживающей организации в выбранный вами банк;

– сбор необходимых документов и заполнение заявления-анкеты;

– рефинансирование кредита.

Хорошо, я хочу оформить рефинансирование. Что делать?

Изучите предложение и выберите подходящий вам продукт: например на сайте Сбербанка есть кредитный калькулятор, который позволит подобрать индивидуальную программу с удобным ежемесячным платежом, периодом погашения и необходимой суммой. На этом же сайте можно подать заявку на рефинансирование.

Какие документы мне понадобятся?

– паспорт или другое удостоверение личности;

– прописка на территории РФ;

– справка о подтверждении доходов и занятости (например, выписка из трудовой книжки);

– выписка из трудовой книги с печатью организации;

– правоустанавливающие документы на объект недвижимости (например, договор купли-продажи или договор долевого участия).

Если бумаги приготовить заранее, то это ускорит работу с кредитованием. Но в процессе могут потребоваться и некоторые дополнительные документы. К этому стоит приготовиться.

Документы готовы. Что дальше?

Теперь с ними нужно прийти в офис банка в вашем городе. Дальше на пути рефинансирования вас будут сопровождать специалисты. Они сделают все для того, чтобы процедура прошла максимально быстро и комфортно, будут помогать и направлять. А когда она завершится, у вас появятся свободные деньги, которыми можно будет распоряжаться по собственному усмотрению — накопления, путешествия, здоровье — это зависит только от ваших потребностей и фантазии.