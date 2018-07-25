Депутат притворялся инвалидом

Автор: Редактор 25.07.2018

Интинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного коммерсанта, являющегося депутатом местного совета. Он признан виновным в мошенничестве при получении компенсаций и иных социальных выплат путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Инты.

Как сообщила прокуратура региона, с 2009 по 2017 год коммерсант представлял в городские отделение Фонда социального страхования и управление пенсионного фонда справки, содержащие заведомо ложные сведения о состоянии здоровья. На основании этих документов ему была установлена инвалидность второй группы с 60-процентной утратой общей трудоспособности в связи с якобы полученными на шахте профессиональными заболеваниями. «Инвалиду» производились ежемесячные страховые и пенсионные выплаты, выплачивалась стоимость санаторных путевок и расходов на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно. В общей сложности депутат получил выплаты на сумму свыше 5,8 миллиона рублей.

После выявления этих неправомерных действий в отношении интинца была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. В результате установлено, что у него не имеется профессиональных заболеваний, а постановленные диагнозы являются ложными.

Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признал, поясняя, что к нарушениям, допущенным медиками при установлении ему группы инвалидности, никакого отношения не имеет.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры Инты о взыскании с осужденного ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по Инте СУ СКР по Республике Коми.

Ирина СМИРНОВА

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