В Сыктывкаре проверят все колодезные люки

С целью обеспечения безопасности горожан в Сыктывкаре проведут ревизию всех колодцев на предмет наличия крышек люков. Такое поручение дал городским службам мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Необходимость в этом возникла в связи с инцидентом, произошедшим в минувший четверг, 19 июля, по улице Школьной, где шестилетняя девочка провалилась в открытый колодец телефонных сетей. Девочке повезло: неподалеку оказались люди, которые увидели, как она провалилась, и достали ее из колодца. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы.

Сигнал о происшествии поступил в городскую Единую диспетчерскую службу в 11.19, незамедлительно информация была передана собственнику люка – предприятию «Ростелеком», ремонтная бригада которого сразу же выехала на место. В 12.25 колодец закрыли временным настилом. По имеющимся сведениям, крышка колодезного люка была похищена.

Городская администрация направила поручение проверить все колодцы предприятиям, имеющим в управлении ревизионные люки коммуникаций – Коми филиал ПАО «Ростелеком», ОАО «Сыктывкарский водоканал», Филиал Коми ПАО «Т-Плюс» и МКП «Жилкомсервис».

Галина ГАЕВА

Фото smartnews.ru