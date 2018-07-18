В Республике Коми появилась федерация национального вида спорта – гонок на охотничьих лыжах

17 июля в Доме дружбы народов Республики Коми состоялось учредительное собрание по созданию региональной федерации национального вида спорта Коми – гонок на охотничьих лыжах. Руководил собранием непосредственный основатель «Лямпиады» Афанасий Габов.



Вопрос о создании федерации напрашивался уже давно – так как гонки на охотничьих лыжах были признаны национальным видом спорта еще в 2017 году, но возможности присваивать спортсменам разряды не было. На собрании приветственное слово взял заместитель министра национальной политики Республики Коми Вячеслав Попов.

— Мы, конечно, всегда будем поддерживать наш уникальный проект – «Лямпиаду». Создание федерации – еще один шаг в развитии этого вида спорта. Ведь действительно, лыжи – это непризнанный бренд Республики Коми, национальная идея. Наверное, мы в будущем придем к тому, что символом республики станут лыжи. Поэтому желаем нам всем удачи и успехов нашей новой федерации, в добрый путь, — обратился Вячеслав Попов.

Заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми Александр Грищук отметил, что в прошлом уже была проведена весьма большая работа по развитию национального вида спорта.

— Эту работу выполнял наш дорогой коллега Афанасий Габов, он выступал и организатором «Лямпиады», и усиленно продвигал идею развития гонок на охотничьих лыжах среди нас, чиновников. Наше министерство полностью поддерживает данный вид спорта, после инициирования процедуры регистрации был издан приказ Минспорта России, признающий эти гонки национальным видом спорта. Создание федерации поддерживаем, так как без этого дальнейшее развитие просто невозможно – это нужный элемент управления, — заявил Александр Грищук.

После этих слов решение о создании федерации было принято участниками собрания единогласно.

После этого был единогласно выбран и сам президент – член Совета Федерации федерального собрания России Валерий Марков, который поддерживал проект «Лямпиады» с самого начала. Валерий Марков не смог лично присутствовать на собрании, так как работа задержала его в Москве. Он и стал первым членом президиума. Вместе с ним были выбраны: Афанасий Габов, Алина Ванеева, Михаил Габов, Игорь Думин, Ирина Ермолина и Яна Сажина. В ревизионную комиссию вошли Ирина Габова, Маргарита Низовцева и Александр Ванеев.