К 80-летию Юрия Спиридонова будет создан веб-сайт в память о первом главе Республики Коми

Договоренность об этом достигнута на встрече заместителя председателя правительства — министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой, представителей Министерства национальной политики региона и вдовы Юрия Спиридонова, Галины Медухи.



Как пояснила вице-премьер, на ресурсе предполагается разместить биографию Юрия Спиридонова, библиографию, фото- и видеоархивы, отражающие жизнь политика, материалы межрегиональной научно-исследовательской конференции «Спиридоновские чтения», публикации в СМИ. Также на площадке планируется создать сервис, благодаря которому посетителя сайта смогут оставить свои воспоминания о первом главе республики.

Управление интернет-проектом после его разработки предполагается передать Гимназии искусств имени Юрия Спиридонова. Именно первый глава Коми 29 мая 1995 года своим указом учредил Гимназию искусств, внес весомый вклад в развитие ее материально-технической базы. По его инициативе в короткий срок были построены три спальных корпуса, проведена реконструкция столовой, возведена пристройка к учебному корпусу, началось строительство концертного зала.

— Создание веб-сайта станет дополнением в межведомственный план юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Юрия Спиридонова. Человек-эпоха, яркая личность, лидер, мудрый политик, одним из важнейших качеств которого было чувство глубочайшей ответственности за свое дело, выдающийся государственный деятель, душой болевший за Республику Коми. В очень тяжелые годы досталось ему управление регионом, — отметила Наталья Михальченкова. — Сделанное им для Республики Коми многогранно, значимо и важно. «Работайте! В работе счастье», — говорил Юрий Спиридонов и работал сам по 24 часа в сутки ради региона и его жителей. Наша общая цель — сохранить память о нем.