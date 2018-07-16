В Усть-Цильме открыли цех переработки мяса

11 июля фермер Василий Захаров открыл в Усть-Цильме цех по переработке мяса, который производит до 20 наименований мясной продукции, реализующейся в фирменных торговых точках. Проект реализован при поддержке республиканского и местного бюджетов.

На открытии цеха присутствовал заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Анатолий Князев, который отметил стабильность работы фермерского хозяйства, и что новый объект – значим для села.

– Вы делаете полезное дело и честно отрабатываете все направленные вам субсидии. Вы создаете новые рабочие места с достойными условиями труда, производите свежую и качественную продукцию, даете возможность частникам сбыть скот на убой и переработку. Словом, приносите пользу не только не только себе, но и людям, и всему району, – приводит слова Анатолия Князева, обращенные к фермеру, пресс-служба регионального Минсельхоза.

В прошлом году фермерское хозяйство Василия Захарова, крупнейшее в районе, посетил глава Коми Сергей Гапликов. Тогда новый объект еще только строился. В целом проект включает в себя строительство убойного пункта и цеха по переработке. Убойный пункт с мощностью шесть голов в смену был запущен в 2016 году.

В прошлом году фермер в рамках реализации народного проекта приобрел оборудование для переработки мяса. Теперь же официально запущен и перерабатывающий цех, который производит пельмени, котлеты, тефтели, суповые наборы, другие мясные полуфабрикаты. В целом убойный пункт и цех обошлись в девять миллионов рублей, 5,3 миллиона из них – собственные средства фермера, остальное – господдержка.

Василий Захаров не только продает продукцию в собственных торговых точках, но и поставляет ее в бюджетные учреждения. В будущем он планирует расширить реализацию за пределы Усть-Цилемского района и даже Коми – на север.

Фермерское молочно-мясное хозяйство работает уже 20 лет, с 1998 года. С 2013 года здесь начали самостоятельно перерабатывать молоко, построив цех мощностью в 1,5 тонны.

Базируется хозяйство в селах Хабариха и Усть-Цильма, оно производит почти треть от всей сельскохозяйственной продукции района. Работает на ферме 25 человек, при этом сам Василий Захаров не просто руководитель предприятия, а еще и ветеринар, а его супруга – зоотехник. В дальнейшем аграрий рассчитывает расширить производство, построив маточную ферму на 80 голов.

Анна АЯНОВА

Фото mshp.rkomi.ru