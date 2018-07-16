В республике развернется выставка достижений

Более 50 заявок от потенциальных участников поступило в оргкомитет выставки «Достояние Севера» (Коми ВДНХ), которая пройдет в Сыктывкаре на площадке ТРЦ «Июнь» 18 августа и будет приурочена к празднованию 97-й годовщины образования Республики Коми.

Среди участников не только крупные компании нефтегазового, лесопромышленного и сельскохозяйственного комплексов, но и предприятия малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности.

Форматы участия в выставке разнообразны: индивидуальная экспозиция, раскрывающая основные вехи развития предприятия, его роль в развитии республики, социальную и экологическую ответственность бизнеса, перспективы развития; демонстрация достигнутых результатов работы и планируемых инноваций, производств, технологий и услуг, действующие кооперационные связи; проведение интерактивных и промо-мероприятий для привлечения внимания к экспозиции с возможностью презентации образцов продукции, рынка продуктов и сервисов компании, дегустации, продажи эксклюзивной продукции и сувениров, конкурсов, деловых игр, мастер-классов.

Заявки на участие принимаются до 25 июля. Организаторами Коми ВДНХ выступают Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми совместно с республиканской Торгово-промышленной палатой.

Лина ПЕРОВА