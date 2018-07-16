Чукчинские гонки на «моторках»

В деревне Чукчино Усть-Цилемского района Коми состоялись открытые соревнования по водно-моторному спорту. Победителей определяли в четырех номинациях.

Как сообщает пресс-служба минспорта Коми, водно-моторные старты в Усть-Цилемском районе проводятся более десяти лет подряд и привлекают к себе интерес жителей всей республики.

В категории «Отечественные моторы до 30 лошадиных сил» первым был экипаж под руководством Вячеслава и Анны Дуркиных из села Усть-Цильма. В номинации «Импортные моторы 15-20 л.с.» «озолотились» Алексей и Надежда Дуркины из села Коровий Ручей. В номинации «Импортные моторы 25-30 л.с.» лидерами вновь стали Вячеслав и Анна Дуркины. В категории «Импортные моторы 40-50 л.с.» «золото» у Сергея Носова и Анны Еремеевой из села Усть-Цильма.

В конце соревнований зрителям продемонстрировали костюм, наполненный пенопластом, который не позволяет своему владельцу утонуть.

Победители и призеры, а также все участники соревнований были награждены денежными призами, сертификатами и подарками от спонсоров.

Ярослав СЕВРУК

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