Андрей Крикуненко: «Когда есть желание, в жизни нет ничего невозможного»

Новый исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства республики Андрей Крикуненко в интервью агентству «Комиинформ» рассказал о тех задачах, которые перед ним поставил глава региона по «горячим темам». А также поделился информацией об опыте в сфере строительства, который им наработан в других регионах, признался какой из него руководитель, чем занимается, когда есть время на отдых после работы, и чем его как новоиспеченного сыктывкарца удивила столица региона.

От северной глубинки до олимпийского Сочи

– Как у вас первые впечатления от северной республики?

– Я оказался в привычных для себя условиях в плане климата, поскольку с раннего детства жил неподалеку от Коми: в Ханты-Мансийском округе, в небольшом городе Нягань. У меня мама родом из Тюменской области. Так что школу я заканчивал в Нягани.

– Какие предметы любили?

– Как и большинство ребят: физику и математику. Стандартный набор предпочтений. После школы выучился на инженера по специальности «информационные системы в бизнесе, системы поддержки принятия решений» Тюменского госуниверситета. Получив диплом, трудоустроился в ТНК «Нягань». А поскольку потребовались узкоспециализированные знания, получил параллельно второе образование в нефтяном техникуме. Специальность – «эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Через некоторое время коллеги позвали в Москву, в центр управления проектами «Стройнефти» – это «дочка» «Транснефти». Компания занималась реконструкцией и ремонтом нефтепроводов по всей стране. После сокращения устроился в «Стройтрансгаз». Тогда моя работа впервые оказалась непосредственно связана с отраслью строительства.

Под Нарьян-Маром мы возводили для «ЛУКОЙЛа» пункт по переработке сырой нефти. До сих пор помню, с каким трудом далось выполнение этой задачи, поскольку возить стройматериалы приходилось далеко, а дорог не было. Многие грузы доставляли из Усинска по зимнику. Так я по касательной впервые тогда соприкоснулся с Коми.

Когда объемы мы выполнили, работа была завершена. Мне посчастливилось поработать в Олимпстрое, с 2008 по 2012 годы работал в госкорпорации и очень рад, что довелось внести лепту в подготовку нашей страны к Олимпиаде.

Сначала в качестве заместителя начальника отдела я отвечал за проектирование транспортной инфраструктуры, потом перевелся в дирекцию по координации проектирования. Параллельно получил еще одно образование – по направлению менеджмента в инвестиционно-строительном комплексе (специализация – «МВА в строительстве») в Московском государственном строительном университете.

– Удавалось успевать и работать, и учиться?

– Когда есть желание и возможности, нет в жизни ничего невозможного. Хотя, конечно, совмещение – это особая нагрузка. Диплом я защищал фактически без отрыва от работы. А результат о том, что сдал успешно, узнал, когда ехал в машине на стройку.

Ну, а затем мне поступило предложение перейти на госслужбу. Так я попал в Самарскую область, на должность первого заместителя министра строительства. Период был жаркий – регион вел подготовку к чемпионату мира по футболу, за которым сейчас наблюдаю как болельщик, смотрю матчи по телевизору.

Если Самарскую область начинал готовить, то в последние полгода до приезда в Коми в качестве заместителя министра строительства Нижегородской области завершал. Помимо прочих объектов, обеспечили ввод двух крупных объектов: стадиона, а также метро.

И школы, и «Серегово», и «аварийка»

– Какие задачи перед вами поставил глава Коми Сергей Гапликов?

– Установок, разумеется, немало. Большая часть – это те направления, которые касаются развития курируемых министерством отраслей в рамках «апрельских поручений» руководителя региона. В первоочередном порядке на министерстве сегодня решение вопросов по таким горячим темам, как завершение строительства школы в столичном микрорайоне Орбите на 1200 мест и запуск работ по возведению школы в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром, а также – подготовка документации для будущего Ледового дворца и для нового здания под республиканскую инфекционную больницу.

– Удалось ли вам уже ознакомиться с особым объектом – санаторным комплексом «Серегово» в Княжпогостском районе? Это один из рекордных долгостроев региона.

– Да, мы с руководителем ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» уже там были. В настоящее время профильными экспертами производится обследование всего, что там возведено. Получив заключение профильной организации, мы сможем сделать выводы относительно предстоящего фронта работ.

Те объекты, которые на территории комплекса сооружены, должны вводиться и использоваться, чтобы «Серегово», наконец, стало выполнять свое предназначение – служить уникальной северной здравницей для населения.

– А «аварийка» в числе основных задач главой республики обозначена?

– Да, разумеется. Программа остается в республике в приоритете: нужно обеспечить реализацию пятого этапа, в рамках которого предстоит предоставить новое жилье в этом году людям из тех домов, которые признаны аварийными до первого января 2012 года, однако не попали в программу 2013– 2017 годов.

Кроме того, мы уже направили в Москву наши замечания и предложения к законопроекту, которым будут регулироваться условия исполнения регионами новой программы переселения из аварийного жилья. Напомню, она должна стартовать в стране с 2019 года.

– Как вам новшества, подготовленные федеральным центром?

– Их, конечно, много. Не все из задуманного можно увязать с реалиями сегодняшнего дня. Вместе с тем, в законопроекте немало правильных условий. Например, относительно того, что новое жилье переселенцам не будет оформляться в собственность. Квартиры люди будут получать в наем. Это позволит исключить их массовую распродажу, как это происходило в регионах в последние годы.

К слову, в этом плане интересен опыт Китая. Там новые жилые помещения освобождающим аварийное жилье выдаются также в аренду. Люди первые пять лет платят за него, а затем имеют право выкупить, причем перечисленные ими за пятилетний период суммы берутся в зачет как первоначальный взнос.

Альтернатива комплексу «это мое»

– А что-либо из практики тех регионов, где вы работали ранее, имеет смысл, на ваш взгляд, применить в Коми по направлениям, за которые отвечает Минстрой?

– Полезного много наработано. В частности, (и раньше в Коми было такое) в системе возведения гособъектов капстроительства: оптимально, когда за все стройки отвечает один орган власти – Минстрой. А для учета специфики проектных решений техзадание согласовывается с профильными ведомствами. Если речь идет о ФАПах или иных медучреждениях – с Минздравом, если о школах – с Минобразования, если о ФОКах и прочих спортобъектах – с Минспорта и так далее.

Одно из преимуществ – это возможность осуществления строительства на профессиональной основе, а также строительного контроля над объектами. Но с обязательным включением представителей учреждений – будущих эксплуатантов – в комиссию, которая на завершающей стадии осматривает будущие новостройки. Это важно, чтобы те же директора школ или медучреждений понимали, где что как устроено в зданиях.

Кроме того, в той же Самаре доказал свою пользу созданный при Минстрое регоператор – единая структура, отвечающая за застройку территорий. И речь не только о переселении из «аварийки». В областной фонд жилья и ипотеки были переданы функции по строительству жилья. Из того, что строилось, 30 процентов отдавали по цене Минстроя России. Плюс по рыночной стоимости за минусом 10 процентов. Эффект – баланс цены и качества недвижимости.

Мы даже запускали облигационный заем: население покупало облигации, и мы за счет этого объема средств строили жилье. Для регионов, где граждане активно пользуются банковскими услугами по открытию денежных вкладов, тема реализуема.

Что касается подходов к строительству, единому регоператору проще выстроить работу системно. Чтобы муниципалитеты не засасывала точечная застройка. С фондом у нас наработан опыт расселения целыми кварталами.

– А как быть с владельцами частных домиков, которые, держа нос по ветру, выставляют безумные финансовые условия по продаже своего кусочка земли?

– Не обязательно рассчитываться в денежном эквиваленте. Нужно уметь находить компромисс. Мы шли по пути выделения нового жилья, люди понимали, что так они получат больше «квадратных метров», нежели, если власть признает дом аварийным и выделит альтернативное жилье строго по норме.

– Застройщикам выгодно иметь дело с такого рода регоператором?

– Да, поскольку они получают подготовленные участки: отмежеванные, поставленные на кадастровый учет, оформленные в нужную зону, позволяющую использовать территории под те или иные виды застройки, с подведенными под землей сетями, то есть со всеми инженерными решениями. Соответственно, инфраструктурно компаниям не нужно нести расходы на эти долгие, порою изнурительные и затратные хлопоты. Так удешевляется стоимость за «квадрат», по которой они затем продают жилье.

Что касается участков, которые освобождаются после сноса аварийных домов, регоператор в состоянии привести их в надлежащий вид и обеспечить их продажу под новые застройки. Этот аспект немаловажен, поскольку многие муниципалы, если говорить честно, выполняют эту работу, как бог на душу положит. К тому же некоторые главы администраций в силу чрезмерного хозяйского подхода вообще не стремятся выделять земли. Срабатывает комплекс: «это мое, никому не дам».

«Доверяю человеку, пока он не подвел»

– Кстати о мэрах. Далеко не всегда руководство муниципалитетов воодушевленно исполняет то, что предлагается региональными органами власти.

– Конечно, 131-й закон никто не отменял. Однако дело в умении убедить и затем помочь в реализации тех проектов, на которых завязаны и региональный, и муниципальный уровни госуправления. Поставленных целей достичь по силам, если не сдаваться, не опускать рук и на каждой стадии отслеживать качество выполнения работы теми, на кого она возложена.

– Многое зависит и от кадров, а также от формата управления ими. Вот, кстати, вы – какой руководитель? Как взаимодействуете со своей командой?

– Если команда состоит из твоих людей, тут сложностей нет: кого сам подобрал, с тем и трудишься, как единый организм. Но нередко условия таковы, что следует работать с теми, кто есть. Тогда подход таков: я доверяю человеку, и мы вместе работаем до тех пор, пока он не подставил, не подвел с осознанным на то умыслом.

Отношу себя к тем, кто в людях хорошо разбирается. По крайней мере, редко по жизни приходилось радикально менять мнение, которое о тех или иных людях у меня сложилось. А формирую я его сам, мало ориентируясь на оценки окружающих. Прекрасно понимаю, что таковые далеко не всегда объективны.

– Вы эмоциональны в работе или подходите к делу с холодной головой?

– Находиться с холодной головой – это значит, не участвовать в процессе. Эмоциональное обсуждение вопросов вполне нормально. Главное – понимать формат. Если можно поэмоционировать – я показываю эмоции. Что касается принятия решений, с плеча не рублю, особенно если вопрос касается смены кадров.

– Быть на руководящем посту – это априори находиться в состоянии определенного стресса. Вы его как снимаете?

– Спортом. Пока, правда, не до тренировок. Но в целом, когда рабочий ритм устоится, смогу уделять время спортзалу, чтобы заниматься на тренажерах. Спорт для меня – родная стихия, в молодости профессионально занимался легкой атлетикой.

– А семья у вас большая?

– Супруга и двое детей. Дочке четыре года, сыну восемь. Пока они на море отдыхают. Планирую перевезти в Сыктывкар после каникул. Надо решить вопрос со школой. Ну, и озадачивают меня дети тем, что хотят завести какое-нибудь животное.

«Дорогами Сыктывкара меня не напугать»

– В Сыктывкаре вы уже, я так понимаю, относительно освоились. Приглянулись ли места отдыха всей семьей?

– Я уже посмотрел Кировский парк. Набережная не очень большая, однако, в целом, парк довольно просторный. Удивляет, что игровых зон для детей – минимум. Те же площадки и городки можно установить повсюду с учетом того, что ребятни там много.

Я бы и Стефановскую преобразовал. На мой взгляд, в сквере за памятником Ленину тоже можно оборудовать детские площадки. Я вообще впервые вижу, чтобы площадь, на которой стоят правительственные здания, была таким мощным центром притяжения подрастающего поколения. Это замечательно, и нужно создать для них комфортные условия, чтобы в игры с мячом могли играть, скейт-парк обустроить и так далее.

– Как вам внешний вид города на ваш профессиональный строительный взгляд?

– В целом архитектурный стиль такой же, как у большинства городов на севере. Обратил внимание, что палитра, в основном, состоит из серого и желтого цветов. Я уже спросил нашего главного архитектора республики, есть ли концепция градостроительного облика столицы. По моему мнению, с колористикой можно поиграть, ввести разнообразие в цветовую гамму фасадов.

– А про дороги что скажете?

– В Самаре несколько лет назад они были гораздо хуже, чем в Сыктывкаре. Так что этим меня не напугать. Хотя, конечно, огорчает, что, как и во многих территориях, сначала производится ремонт асфальта, а потом его вскрывают коммунальщики для летних работ по подготовке сетей. Графики муниципалитетов и предприятий ЖКХ, конечно же, можно и нужно синхронизировать, чтобы не перекапывать по два, а то и более раза проезжие части.

– А в детстве кем мечтали стать?

– У меня папа работал в милиции, а дядя в ГАИ. Видимо, поэтому меня тогда привлекала именно правоохранительная система.

– В ближайшее время планируете объехать города и районы, чтобы иметь представление обо всей республике?

– Это крайне важно, но поездки должны быть не ради галочки. На нынешнем этапе в силу срочности многих поставленных задач взаимодействую с властями на местах посредством видеосвязи. Кстати, я знаю, что информатизация в последние годы в республике активизирована.

Нужно в этом направлении развиваться и дальше, чтобы свести к минимуму временные затраты на переписки органов власти между собой. Я сторонник оперативного обмена сведениями по информационным каналам связи, а не в виде устаревших бумажных запросов и ответов. Кроме того, по нашей линии постараюсь ввести за практику выгрузку данных по возводимым объектам капстроительства в информационную базу, чтобы упростить работу внутри министерства и ускорить в этом плане взаимодействие с главой и правительством региона.

В наши дни ритм жизни очень стремительный. Поэтому важно рачительно подходить к организации процесса труда и работать так, чтобы времени хватало на все.

Беседовала Дарья ШУЧАЛИНА

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ»