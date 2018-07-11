Выплата за первенца

За полгода по поводу выплаты при рождении первого ребенка обратились 578 жительниц республики. Это чуть более 34 процентов женщин, которые в этом году родили первенца. Бюджетные расходы на предоставление выплаты составили около 20,4 миллиона рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми призвало жительниц республики, которые в этом году впервые стали мамами, не откладывать с обращением за выплатой в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка.

В Минтруде отметили, что семьям, в которых в этом году появились первенцы, отсрочка обращения по поводу назначения выплаты невыгодна. Если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребенку полугода, то выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если же после шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления. Работу по информированию жителей региона о новой мере соцподдержки, установленной в стране в рамках реализации демографических инициатив президента России Владимира Путина, ведомство проводит в соответствии с «апрельскими поручениями» главы Коми Сергея Гапликова.

Специалисты соцзащиты напомнили, что ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В Коми он в среднем составлял 13 276 рублей, соответственно, полуторакратный размер прожиточного минимума составляет 19 914 рублей.

Таким образом, если доход семьи из трех человек – родителей и новорожденного – меньше 59 742 рублей, то эта семья может обращаться за выплатой. Выплата также положена, если в семье только мама и первенец, и доход семьи не превышает 39 828 рублей.

Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет: сначала на год, затем при повторном обращении – до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Республике Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года в среднем составлял 12 487 рублей, уточнили в республиканском Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

Ежемесячная выплата в связи с рождением с 1 января 2018 года первенца предоставляется за счет средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения и многофункциональные центры «Мои документы».

Лина ПЕРОВА

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